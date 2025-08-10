Công an Hải Phòng liên tiếp bắt giữ đối tượng truy nã

Qua công tác nắm tình hình, Công an các phường, xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã phát hiện và bắt giữ các đối tượng truy nã đang lẩn trốn tại địa phương.

Ngày 8/8, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Gia Viên (TP Hải Phòng) bắt 2 đối tượng truy nã theo quyết định truy nã bị can của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang trốn ở địa bàn Đặc khu Cát Hải và phường Gia Viên (thành phố Hải Phòng).

Các đối tượng gồm: Bùi Văn Hùng (sinh năm 2000, trú tại huyện Cát Hải, Hải Phòng, nay là thôn đặc khu Cát Hải, Hải Phòng) và Lùng Thị Nọi (sinh năm 1989, trú tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, hiện là xã Bum Tở, tỉnh Lai Châu). Cả hai đều bị truy nã về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Công an phường Gia Viên (Hải Phòng) đã bàn giao 2 đối tượng truy nã cho Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xử lý.

Các đối tượng Bùi Văn Hùng và Lùng Thị Nọi. Ảnh: CACC.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Trại tạm giam số 1, Công an thành phố Hải Phòng phát hiện người có quyết định truy nã Ngô Văn Hiệp (sinh năm 1989, trú tại Tổ dân phố Nguyễn Huệ, phường Minh Đức, quận Đồ Sơn (cũ), thành phố Hải Phòng, nay là phường phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng) đang lẩn trốn trên địa bàn phường Nam Đồ Sơn.

Ngày 7/8/2025, Ban Giám thị Trại tạm giam đã phân công tổ công tác do Thượng tá Nguyễn Đức Trưởng, Phó Giám thị trực tiếp chỉ huy tiến hành tổ chức bắt giữ đối tượng Ngô Văn Hiệp. Đây là đối tượng bị truy nã theo quyết định ngày 29/6/2025 của Cơ quan thi hành án hình sự Công an thành phố Hải Phòng về tội gây rối trật tự công cộng với án phạt 36 tháng tù giam.