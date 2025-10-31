Công an khám xét hàng loạt tiệm vàng nổi tiếng tại Thanh Hóa

Sáng 31/10, lực lượng công an đã có mặt tại nhiều tiệm vàng trên đường Lê Hoàn để thực hiện việc kiểm tra, khám xét.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, Vietnamnet, lực lượng trong trang phục cảnh sát cơ động, CSGT đã có mặt, phong tỏa một đoạn đường Lê Hoàn (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) để thực hiện việc khám xét tại nhiều ngôi nhà.

Theo quan sát, các cơ sở bị khám xét đều là những tiệm vàng có tiếng tại Thanh Hóa, nằm liền kề nhau trên tuyến đường này.

Lực lượng công an phong tỏa một đoạn đường Lê Hoàn, để phục vụ việc khám xét tại nhiều tiệm vàng. Ảnh: Minh Hoàng.

Lực lượng công an có mặt tại phía trước và trong các tiệm buôn bán vàng bạc để thực hiện việc khám xét.

Đến khoảng 9h30 cùng ngày, lực lượng công an vẫn đang có mặt tại khu vực các cửa hàng vàng.

Rất đông lực lượng trong trang phục cảnh sát có mặt trước và trong các tiệm vàng. Ảnh: Minh Hoàng.

Khu phố Lê Hoàn là nơi có nhiều địa điểm kinh doanh vàng bạc và sầm uất ở xứ Thanh.

Nguyên nhân của việc khám xét vẫn chưa được cơ quan chức năng công bố.