Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Công an khám xét một công ty hoạt động trong lĩnh vực mua bán nợ

  • Thứ năm, 7/8/2025 16:58 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Công an tỉnh Lâm Đồng khám xét loạt công ty trên địa bàn xã Hàm Thắng, trong đó có một công ty có ngành nghề kinh doanh là môi giới mua bán nợ, tư vấn mua bán nợ, kinh doanh dịch vụ mua bán nợ.

Theo nguồn tin của báo Tiền Phong, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Lâm Đồng đã đồng loạt khám xét nhiều công ty trên địa bàn xã Hàm Thắng vào hôm qua (6/8).

Ham Thang, Cong an Lam Dong, Phung Anh Tuan, Canh sat kinh te, Thi hanh an, thuong mai Hong Ngoc, Cong ty Hong Ngoc, Cty Hong Ngoc Viet, DN Hong Ngoc Viet, Gdoc Hong Ngoc Viet anh 1

Xe của Công an tỉnh Lâm Đồng có mặt tại nhiều công ty ở xã Hàm Thắng.

Công an đã có mặt tại 3 địa điểm ở xã Hàm Thắng, trong đó có Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại Hồng Ngọc Việt.

Công ty Hồng Ngọc Việt có ngành nghề kinh doanh là môi giới mua bán nợ, tư vấn mua bán nợ, kinh doanh dịch vụ mua bán nợ do ông Phùng Anh Tuấn làm đại diện. Ông Tuấn còn đại diện khoảng hơn 100 công ty ở nhiều lĩnh vực có trụ sở ở nhiều địa phương trên cả nước.

Ham Thang, Cong an Lam Dong, Phung Anh Tuan, Canh sat kinh te, Thi hanh an, thuong mai Hong Ngoc, Cong ty Hong Ngoc, Cty Hong Ngoc Viet, DN Hong Ngoc Viet, Gdoc Hong Ngoc Viet anh 2

Trụ sở Công ty CP DVTM Hồng Ngọc Việt tại xã Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng.

Ngay sau khi có mặt tại trụ sở các công ty, Công an tỉnh Lâm Đồng đã làm việc với các cá nhân có liên quan bên trong.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Cẩm nang thi hành án dân sự" đáp ứng nhu cầu tra cứu nhanh, chính xác các quy định của pháp luật thi hành án dân sự và các quy định của pháp luật khác có liên quan trong quá trình tổ chức thi hành bản án, quyết định của tòa án, đồng thời chỉ ra một số vướng mắc trong các quy định của pháp luật khi áp dụng vào các tình huống thi hành án cụ thể.

https://tienphong.vn/cong-an-kham-xet-mot-cong-ty-hoat-dong-trong-linh-vuc-mua-ban-no-post1767018.tpo

Bình An/Tiền Phong

Hàm Thắng Công an Lâm Đồng Phùng Anh Tuấn Cảnh sát kinh tế Thi hành án thương mại Hồng Ngọc Công ty Hồng Ngọc Cty Hồng Ngọc Việt DN Hồng Ngọc Việt Gđốc Hồng Ngọc Việt Lâm Đồng Hàm Thắng Công an Lâm Đồng Phùng Anh Tuấn Cảnh sát kinh tế Thi hành án thương mại Hồng Ngọc Công ty Hồng Ngọc Cty Hồng Ngọc Việt DN Hồng Ngọc Việt Gđốc Hồng Ngọc Việt

  • Lâm Đồng

    Lâm Đồng
    • Diện tích: 9.773,5 km²
    • Dân số: 1.246.200
    • Phân chia hành chính: 2 thành phố, 10 huyện
    • Vùng: Tây Nguyên
    • Mã điện thoại: 263
    • Biển số xe: 49

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý