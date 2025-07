Công an Khánh Hòa thông tin vụ khám xét khách sạn Quinter ở Nha Trang

Đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa đã thông tin ban đầu về vụ Bộ Công an khám xét 2 trụ sở giải trí nổi tiếng ở phường Nha Trang.

Ngày 4/7, theo Báo Pháp luật TP.HCM, Thượng Tá Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Khánh Hòa, đã có thông tin ban đầu về vụ việc liên quan khám xét 2 cơ sở massage Quốc tế ở số 9 Nguyễn Thiện Thuật và cơ sở Karaoke, massage Quinter ở số 86/4 Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Theo Thượng tá Tuấn, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an để thực hiện các hoạt động điều tra mở rộng. Sau khi có kết quả chính thức, Công an tỉnh Khánh Hòa sẽ thông tin đến cơ quan báo chí.

Khách sạn Quinter.

Lúc 16h ngày 3/7, tổ công tác của các Cục nghiệp vụ Bộ Công an tiến hành kiểm tra đối với một số hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại cơ sở massage Quốc tế ở số 9 Nguyễn Thiện Thuật và cơ sở Karaoke, massage Quinter ở số 86/4 Trần Phú.

Theo Báo Tiền Phong, nhiều lực lượng vào bên trong khách sạn để làm việc, khám xét, bên ngoài cảnh sát cơ động bảo vệ. Một số xe chuyên dụng đậu bên ngoài khách sạn. Sự việc thu hút nhiều người hiếu kỳ đứng ngoài theo dõi.

Lực lượng Công an có mặt tại khách sạn Quinter.

Khách sạn Quinter Central Nha Trang là khách sạn 5 sao, có 168 phòng ngủ; 2 trung tâm hội nghị tiệc cưới, khu spa, bể bơi vô cực, 50 phòng ngâm tắm dược liệu, hơn 20 phòng karaoke.

Khách sạn này của Công ty CP Hoàng Thanh Nha Trang, là địa điểm nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí nổi tiếng ở Nha Trang.