Công an khởi tố vụ cô gái bị đèn đám cưới rơi gây thương tật 96%

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan vụ việc chị P. T. P. D. (29 tuổi) gặp tai nạn khi dự đám cưới một người bạn.

Chị D. bị thương tật 96% sau tai nạn, hiện vẫn trong quá trị điều trị.

Quyết định khởi tố vụ án được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đưa ra ngày 27/7, trong thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Sự việc xảy ra vào tối 15/3, khi chị P. T. P. D. tham dự đám cưới của một người bạn được tổ chức tại khuôn viên sân vườn tầng 1 của một khách sạn sang trọng trên đường Lê Đức Thọ (phường Từ Liêm, Hà Nội). Khi buổi lễ đang diễn ra, khung dàn đèn sân khấu cao khoảng 5 m, dài 10 m bất ngờ đổ xuống khu vực khách mời, khiến chị D. bị thương nghiêm trọng.

Chị D. được bác sĩ chẩn đoán vỡ nhiều đốt sống lưng, chèn ép tủy sống, có nguy cơ liệt tủy sống hoàn toàn, liệt 2 chân và mất khả năng tự chủ từ vùng thắt lưng trở xuống. Sau 3 tháng điều trị, chị nhận thông báo kết luận giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể là 96%.

Khi sự việc xảy ra, gia đình chị D. đã nộp đơn trình báo vụ việc đến Công an thành phố Hà Nội để yêu cầu giải quyết và đề nghị điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các bên có liên quan. Theo đề nghị từ phía khách sạn và đơn vị tổ chức sự kiện, đầu tháng 4, gia đình chị cũng thống kê thiệt hại, nêu rõ các tổn thất, chi phí điều trị và các chi phí khác, tạm ước tính con số trên 4 tỷ đồng .

Chị D. tại hiện trường vụ tai nạn hồi tháng 3.

Tuy nhiên trong thông báo đưa ra vào cuối tháng 7, MHs Planner - công ty tổ chức sự kiện trong vụ việc - cho biết 4 tỷ "là con số rất lớn, vượt qua khả năng hỗ trợ hiện tại".

Vì tính chất phức tạp của sự việc, họ cho rằng cần phải có sự rõ ràng về mặt pháp lý giữa các bên liên quan để quyết định được con số bồi thường kể trên, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng các nạn nhân và gia đình cho đến khi vụ việc được giải quyết.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện gia đình chị D. cho biết con số thống kê thiệt hại được tạm tính tại thời điểm tháng 5/2025, dựa trên cơ sở việc điều trị, phục hồi chức năng sẽ kéo dài khoảng 3 năm sau tai nạn, trước khi chị D. nhận được kết luận giám định thương tật đến 96%.

"Thống kê này chưa bao gồm chi phí điều trị sinh sản, sinh hoạt cá nhân, chi phí điều trị các biến chứng và thương tật thứ cấp do tổn thương tuỷ sống gây ra như đau thần kinh, co giật mãn tính, nguy cơ nhiễm trùng, tổn thương thận và suy thận", đại diện gia đình nói.

Người thân cũng cho hay với tỷ lệ thương tật gần như toàn bộ, chị D. không còn đủ điều kiện về sức khoẻ để lao động và cần có người thường xuyên chăm sóc. Trước đó, chị là người lao động có học vấn và trình độ, công tác tại một ngân hàng lớn với mức thu nhập khá.

"Với việc điều trị, phục hồi chức năng, điều trị các biến chứng và thương tật thứ cấp có thể kéo dài nhiều năm, khoản bồi thường thiệt hại thực tế có thể lớn hơn rất nhiều, lên đến hàng chục tỷ đồng", người thân cho hay.

Luật sư Trần Tuấn Anh, đại diện cho chị D., cho biết sau khi sự việc xảy ra, đơn vị tổ chức sự kiện và đại diện khách sạn đã tới bệnh viện thăm hỏi nạn nhân. Song kể từ tháng 4, cả khách sạn và phía đơn vị tổ chức sự kiện không có hành động nào trong việc thăm hỏi, phối hợp trong việc điều trị, phục hồi chức năng cho nạn nhân và khắc phục các thiệt hại liên quan.