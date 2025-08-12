Công an làm việc với 3 thanh niên diễn 'cảnh nóng' trên xe Mercedes

Ba thanh niên ở Ninh Bình dàn dựng cảnh nhạy cảm trên ôtô để câu view, bị công an mời làm việc, gỡ video và cam kết không tái phạm.

Ba thanh niên dàn dựng video nhạy cảm làm việc tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình.

Tối 12/8, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin 3 thanh niên là V.T.T (sinh năm 2001), N.V.K (sinh năm 1997), cùng trú tại phường Phủ Lý và N.V.S (sinh năm 1992), trú tại phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình đã được mời đến công an phường Phủ Lý làm việc để xác minh, làm rõ hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên không gian mạng.

Theo đó, ba thanh niên trên đã bàn nhau quay clip có nội dung nhạy cảm, đưa lên mạng xã hội để câu view, tăng tương tác trên mạng xã hội. Nhóm đã dàn dựng kịch bản, phân vai đóng giả phụ nữ diễn cảnh nhạy cảm trên xe ôtô, quay video lại và đăng lên mạng xã hội.

Tại cơ quan công an, cả ba đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình, tự nguyện gỡ bỏ video và cam kết không tái phạm.

Chiều cùng ngày, ông Lê Nguyên Ngọc, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình cũng cho Tri Thức - Znews biết Sở đã nắm được thông tin về vụ việc và giao phòng chuyên môn rà soát, xử lý.

Nam thanh niên đính chính video trên xe Mercedes là dàn dựng. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó vào tối 11/8, mạng xã hội lan truyền video 19 giây ghi lại hình ảnh trên một chiếc Mercedes C200 màu đỏ đang lưu thông trên đường. Góc máy quay lén từ bên ngoài xe cho thấy cảnh tượng giống như hành động nhạy cảm giữa nam tài xế và một phụ nữ ngồi cạnh.

Đoạn video được ghi lại tại tuyến đường Lê Duẩn, thuộc địa phận phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình, do kênh TikTok của một showroom ôtô tại địa phương đăng tải.

Sáng 12/8, tài khoản đăng tải video này lên tiếng đính chính, cho biết tất cả hình ảnh chỉ là dàn dựng. Trong video đính chính, một thanh niên tự nhận là người quen của chủ xe, nói đã mượn xe để "quay clip vui vui".

"Không ngờ nó (clip - PV) lại nhận được nhiều sự chú ý đến như thế. Hiện tại clip đang rất ảnh hưởng đến ông anh của em, đến cuộc sống đời tư. Em khẳng định clip chỉ là content thôi", người này nói, công khai một số bức ảnh chụp hậu trường nhân vật chính trong trong video để chứng minh.

Dù đã được gỡ, video sau đó vẫn bị nhiều dân mạng ghi lại, chia sẻ trên nhiều nền tảng và gây hiểu lầm, bức xúc.