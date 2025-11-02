Công an làm việc với người đăng clip cụ bà 'mấy ngày không có gì ăn'

Trước đoạn video lan truyền về cụ bà bị ngập nhà nhiều ngày, không có đồ ăn, công an xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng xác minh đây là thông tin không đúng sự thật.

Thông tin bà cụ Đà Nẵng mấy ngày không có đồ ăn trong lũ là sai sự thật. Ảnh cắt từ clip.

Ngày 1/11, nhiều tài khoản và fanpage mạng xã hội chia sẻ video về một cụ bà ở thành phố Đà Nẵng với thông tin "nhà bị ngập lũ, mấy ngày bà không có gì ăn uống". Trong video, một cụ bà vừa rưng rưng khóc vừa ăn một chiếc bánh chưng, khiến nhiều người thương cảm.

Trao đổi với Tri Thức - Znews ngày 2/11, một cán bộ công an xã Xuân Phú, thành phố Đà Nẵng cho biết thông tin được chia sẻ trên mạng là không đúng sự thật. Đơn vị đã mời làm việc đối với những người liên quan.

Theo đó, cụ bà trong video là V.T.C. (sinh năm 1952, trú thôn Phù Sa, xã Xuân Phú) còn người đăng tải video là L.T.H. (sinh năm 1997, trú cùng địa phương). Tại trụ sở cơ quan công an, L.T.H. thừa nhận nội dung trong video là không đúng sự thật. H. cũng đã đăng tải bài viết đính chính, cho biết trong quá trình nói chuyện với cụ bà có những điểm hiểu nhầm, đồng thời cách diễn giải của cụ bà chưa rõ ràng.

"Sau khi phát hiện nội dung thông tin trong video không đúng sự thật, người đăng tải đã xóa video. Tuy nhiên có nhiều người khác đã kịp tải về, biên tập lại rồi lan truyền trên mạng", cán bộ công an nói.

Phía công an cũng khẳng định thêm trong những ngày mưa lũ, bà V.T.C. đã được chính quyền địa phương hỗ trợ đầy đủ thức ăn, nhu yếu phẩm đảm bảo sinh hoạt như những công dân khác tại địa phương.

Qua fanpage chính thức, công an xã Xuân Phú cho biết việc chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng đã phần nào gây hiểu lầm và ảnh hưởng đến hình ảnh của lực lượng cứu trợ, cũng như tâm lý của người dân.

Qua sự việc này, công an xã Xuân Phú đề nghị người dùng mạng thận trọng, cảnh giác trong việc đăng tải các thông tin, bài viết, kiểm chứng nội dung trước khi đăng tải, chia sẻ để tránh tạo dư luận thông tin sai lệch gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân về công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng.

Hiện, công an xã Xuân Phú cũng đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Đà Nẵng là một trong những tỉnh thành miền Trung hứng chịu đợt ngập lụt lịch sử do mưa bão những ngày qua. Từ ngày 25 đến 31/10, trên địa bàn xuất hiện đợt mưa lớn, tổng lượng mưa tại nhiều khu vực miền núi vượt 1.000 mm. Có hơn 76.400 hộ dân Đà Nẵng bị ngập, trong đó khoảng 230 hộ hiện vẫn đang trong vùng ngập sâu. Thành phố đã tổ chức di dời 4.835 hộ với hơn 15.800 nhân khẩu đến nơi an toàn.