Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Công an làm việc với người tung tin giả vụ xây nhầm nhà ở Hải Phòng

  • Thứ sáu, 26/9/2025 20:12 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Công an TP Hải Phòng vừa làm việc với chủ tài khoản dùng Facebook đăng tải video sai sự thật về vụ xây nhầm nhà tại phường Thiên Hương.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao làm việc với N.V.T.

Ngày 26/9, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Hải Phòng phát hiện tài khoản Facebook "Vương Quốc Thái Thái” đăng tải video có nội dung sai sự thật, chưa được kiểm chứng liên quan vụ xây nhầm nhà tại phường Thiên Hương, TP. Hải Phòng.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vào cuộc, xác minh N.V.T là người quản lý, sử dụng tài khoản Facebook trên.

Tại cơ quan Công an, N.V.T thừa nhận việc đăng tải video có nội dung sai sự thật, chưa được kiểm chứng, đồng thời tự nguyện gỡ bỏ video và cam kết không tái phạm.

Vụ việc đang được Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục điều tra, xử lý.

Trước đó, vào 24/9, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cao - Công an TP Hải Phòng ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với P.V.M (trú tại phường Nam Đồ Sơn, Hải Phòng) do bình luận thông tin xuyên tạc, sai sự thật trên Facebook.

M. đã sử dụng tài khoản Facebook tên “Minh Anh” bình luận nội dung sai sự thật liên quan đến hình ảnh hoạt động của Công an thành phố trong công tác phòng chống ma tuý.

Tại cơ quan Công an, P.V.M đã thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật, tự nguyện xóa bình luận và cam kết không tái phạm.

Qua vụ việc trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hải Phòng khuyến cáo người dân không cắt ghép, không biên tập video chứa thông tin sai lệch, chưa được kiểm chứng để đăng tải, chia sẻ lên mạng xã hội.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.

https://vtcnews.vn/cong-an-lam-viec-voi-nguoi-tung-tin-sai-su-that-vu-xay-nham-nha-o-hai-phong-ar967635.html

Minh Khang - Minh Hương/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Xây nhà nhầm Hải Phòng Hải Phòng Xây nhà nhầm đất Xây nhầm Hải Phòng

  • Hải Phòng

    Hải Phòng
    • Diện tích: 1.561,7 km²
    • Dân số: 1.980.800
    • Phân chia hành chính: 7 quận, 6 huyện và 2 huyện đảo
    • Vùng: Bắc Bộ
    • Mã điện thoại: 225
    • Biển số xe: 15, 16

Đọc tiếp

Ket luan giam dinh phap y voi tai xe gay tai nan bi ban o Vinh Long hinh anh

Kết luận giám định pháp y với tài xế gây tai nạn bị bắn ở Vĩnh Long

6 giờ trước 18:49 26/9/2025

0

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết Trung tâm pháp y tâm thần Khu vực Tây Nam bộ có kết luận giám định đối với Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992, nơi thường trú xã Tam Ngãi), tài xế trong vụ án "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" xảy ra tại xã Vĩnh Xuân.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý