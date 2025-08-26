Công an ngăn chặn, giải cứu 4 thanh thiếu niên bị dụ dỗ sang Campuchia

Công an Hải Phòng và Bắc Ninh kịp thời ngăn chặn, giải cứu 4 thanh thiếu niên có dấu hiệu bị lừa đảo, dụ dỗ sang Camphuchia lao động với lời hứa "việc nhẹ, lương cao".

Theo Công an xã Thanh Miện, tối 24/8, đơn vị nhận được tin báo từ tài xế Nguyễn Đức Hảo, lái xe khách tuyến Quảng Ninh – Bến Trại về dấu hiệu một thanh niên bị dụ dỗ, lừa sang Campuchia lao động.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an phối hợp với tài xế đưa em Phạm Đình An về trụ sở công an phường Thanh Miện. Tại đây, nam thanh niên này chia sẻ quen biết một người qua mạng xã hội.

Người này đã lôi kéo, dụ dỗ Đình An sang Campuchia lao động với lời hứa “việc nhẹ, lương cao”. Sau đó, nam thanh niên bắt xe khách theo hướng dẫn của đối tượng lừa đảo mà không biết về những rủi ro tiềm ẩn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Thanh Miện phân tích, giải thích thấu đáo giúp nam thanh niên hiểu rõ về những thủ đoạn tinh vi của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Em Phạm Đình An tại cơ quan công an.

Đồng thời, cảnh báo về nguy cơ bị bóc lột sức lao động, ép buộc tham gia các hoạt động phi pháp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng của nạn nhân.

Ngay sau khi được cảnh sát hỗ trợ, Nguyễn Đình An đã hiểu và được bàn giao về gia đình an toàn.

Công an TP Hải Phòng cũng cho biết, các đối tượng thường lợi dụng sự thiếu hiểu biết và khao khát kiếm tiền nhanh chóng của thanh thiếu niên, người có tâm lý “việc nhẹ, lương cao”, đặc biệt là giới trẻ. Qua đó, dụ dỗ, lôi kéo thanh thiếu niên vào các đường dây lừa đảo, vi phạm pháp luật.

Ba thiếu niên được giải cứu.

Trước đó, Công an phường Tiền Phong tiếp nhận tin báo của gia đình về việc 3 thiếu niên cùng sinh năm 2009 gồm: Trần Tiến Đ (tổ dân phố Bình An), Thân Mạnh D và Hoàng M (cùng ở tổ dân phố An Thịnh) bỏ nhà đi. Gia đình cho biết, các cháu nghe theo lời dụ dỗ của người lạ, tìm cách vào thành phố Hồ Chí Minh rồi sang Campuchia để làm ăn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tiền Phong khẩn trương rà soát, trích xuất camera an ninh. Kết quả xác định, Đ di chuyển bằng máy bay, còn D và M đi ô tô khách biển kiểm soát 98B-204.XX. Đơn vị lập tức liên hệ với lái xe để nắm lịch trình, đồng thời phối hợp với một số đơn vị thuộc Công an thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ đưa các cháu về trụ sở Công an.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp cận, làm việc và bảo đảm an toàn cho cả 3 thiếu niên trên. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, sáng 25/8/2025, 3 thiếu niên đã được đưa trở về quê an toàn bằng đường hàng không. Qua thăm khám ban đầu, sức khỏe các cháu ổn định.

Theo gia đình cho biết, cả 3 thiếu niên trên đều đã bỏ học, bị đối tượng xấu lôi kéo với những lời hứa hẹn “việc nhẹ, lương cao”. Qua vụ việc trên, Công an phường Tiền Phong khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tin theo lời mời gọi đi lao động bất hợp pháp ở Campuchia.