Công an Nghệ An dìu sản phụ lội bùn lầy đi sinh con ngày lũ

Vì nước lũ dâng cao chia cắt giao thông, chị Kha Thị May được các cán bộ công an xã Hữu Kiệm đẩy thuyền, dìu đến trung tâm y tế sinh con.

Sáng 23/7, chị Kha Thị May (sinh năm 1990, trú tại bản Xốp Thặp, xã Hữu Kiệm, tỉnh Nghệ An) đau bụng, có dấu hiệu chuyển dạ sinh con. Chị được người nhà nhanh chóng chở bằng xe máy đến trung tâm y tế Kỳ Sơn cách đó khoảng 20 km.

Tuy nhiên do mưa lũ, đường ngập sâu, xe máy không thể tiếp tục di chuyển khi đến địa phận bản Na Lượng. Trước tình huống cấp bách, người thân chị May nhờ sự giúp đỡ của các cán bộ công an xã Hữu Kiệm.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Thiếu tá Ngô Văn Hùng, Trưởng Công an xã Hữu Kiệm, cho biết khi nhận được tin báo, đơn vị đã nhanh chóng bố trí lực lượng hỗ trợ gia đình sản phụ.

Chị May được công an xã dìu lội nước đến trung tâm y tế để sinh con. Ảnh cắt từ clip.

Ban đầu, các chiến sĩ công an cùng người nhà dùng thuyền đẩy sản phụ di chuyển qua khu vực ngập nước. Tuy nhiên khi còn cách trạm y tế khoảng 200-300 m, đường trở nên lầy lội, bùn nhão do nước rút nên thuyền không thể tiếp tục di chuyển.

"Lúc đó, chúng tôi cùng người nhà đã dìu sản phụ đi bộ vào trung tâm y tế để sinh con. May mắn là sản phụ gắng gượng được đến nơi", thiếu tá Hùng cho biết.

Trưa cùng ngày, chị May đã thành công hạ sinh một bé trai khoẻ mạnh. Tình trạng hai mẹ con hiện ổn định.

Trước đó do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 và lũ từ thượng nguồn đổ về, khu vực xã Hữu Kiệm xảy ra ngập lụt diện rộng.

Thông tin thêm về tình hình mưa lũ trên địa bàn, thiếu tá Hùng cho biết đến chiều 23/7, khu vực xã đã tạnh mưa, nước bắt đầu rút song nhiều khu vực còn bị chia cắt giao thông. Lực lượng công an xã đang hỗ trợ người dân từng bước dọn dẹp, khắc phục hậu quả mưa lũ.