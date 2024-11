Công an phá đường dây bán cỏ Mỹ tẩm cần sa qua mạng xã hội

Công an huyện Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy với phương thức thủ đoạn rất tinh vi.

Ngày 23/11, Công an huyện Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) cho biết, với phương châm “Bắt giữ toàn bộ đường dây, làm rõ nguồn cung”, từ vụ án “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” đang điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Quý đã áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để mở rộng điều tra vụ án nhằm làm rõ nguồn ma túy cung cấp cho các đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng cùng tang vật tại hiện trường.

Trước đó, vào ngày 6/7, qua công tác nắm tình hình lực lượng cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Quý đã phát hiện, bắt quả tang Mai Anh Văn (26 tuổi, trú thôn Mỹ Khê, xã Tam Thanh, huyện Phú Quý), Nguyễn Văn Bảo (20 tuổi, trú thôn Mỹ Khê, xã Tam Thanh, huyện Phú Quý) và Nguyễn Hoàng Phúc (23 tuổi, trú thôn Hội An, xã Tam Thanh, huyện Phú Quý) đang có có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (loại cỏ Mỹ có tẩm cần sa tổng hợp như MDMB-BUTINACA và MDMB-INACA...).

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Quý đã khởi tố bị can và tạm giam đối với 3 đối tượng nêu trên để xử lý theo quy định pháp luật.

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, Công an huyện Phú Quý phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy loại cỏ Mỹ với phương thức thủ đoạn rất tinh vi, khi có đối tượng có nhu cầu mua ma túy để sử dụng thì đối tượng chủ yếu dùng mạng xã hội để liên lạc và giao ma túy gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng.

Do đó, lãnh đạo Công an huyện Phú Quý chỉ đạo lực lượng cảnh sát điều tra tập trung nắm tình hình, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu xác định làm rõ phương thức hoạt động của các đối tượng. Các trinh sát đã tập trung toàn lực ngày đêm nắm diễn biến, hoạt động của đối tượng.

Công an huyện Phú Quý thi hành Lệnh bắt bị can Huỳnh Tấn Bảo.

Kết quả, lực lượng cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Quý đã làm rõ Huỳnh Tấn Bảo (sinh năm 2005, trú tại thôn Mỹ Khê, xã Tam Thanh, huyện Phú Quý) là đối tượng đã đặt mua ma túy (19 tuổi) từ đối tượng trên mạng xã hội về địa phương để bán cho Mai Anh Văn, Nguyễn Hoàng Phúc, Nguyễn Văn Bảo sử dụng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Quý đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Tấn Bảo để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Quý tiếp tục thụ lý, điều tra theo quy định của pháp luật.