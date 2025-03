Công an Tây Ninh thông tin việc bắt giữ toán cướp hơn 2,2 triệu USD

Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, đã thông tin ban đầu về việc điều tra, bắt giữ nhóm nghi phạm gây ra vụ cướp hơn 2,2 triệu USD xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Theo thông tin từ Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, khoảng 17h ngày 11/3, Phạm Lý Phương (SN 1991, ngụ ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) cùng bà Phan Thị Mỹ Liễu (SN 1982, ngụ quận 3, TP.HCM) đã đến Công an tỉnh Tây Ninh trình báo về việc Phạm Lý Phương đã cấu kết với một số đối tượng cướp tài sản của bà Liễu, chiếm đoạt 2.281.700 USD tại khu vực ấp Thuận Tây.

Tiến hành điều tra xác minh, đến ngày 15/3, Công an đã tạm giữ Lê Nguyên Bình (SN 1988, ngụ TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) tại một khách sạn ở quận Hà Đông (TP Hà Nội). Đồng thời, lực lượng công an đã thu giữ 1.959.800 USD là tang vật của vụ án.

Ngày 17/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án "Cướp tài sản" và "Che giấu tội phạm".

3 đối tượng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Gia Lai.

Đến ngày 20/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Lý Phương về tội "Cướp tài sản", đồng thời ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Nguyên Bình về tội "Che giấu tội phạm".

Cũng trong ngày 20/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã toàn quốc đặc biệt nguy hiểm đối với Đào Xuân Lộc (SN 1991, ngụ tại khu phố 2, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, Đồng Nai), Nguyễn Tuấn Anh (SN 1993, ngụ tại phố Phúc Thịnh, phường Bích Đào, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) và Nguyễn Anh Duy (SN 1993, ngụ khu phố 2, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Đến trưa 24/3, Cục CSHS Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Tây Ninh và các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã bắt giữ Đào Xuân Lộc, Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Anh Duy khi các đối tượng này đang lẩn trốn tại huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai).

Cảnh sát đang di lý 3 đối tượng Anh, Duy và Lộc về Tây Ninh để phục vụ công tác điều tra và tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Như Tiền Phong đã đưa tin Phương biết cha mẹ mình vừa nhận một khoản tiền khoảng 2 triệu USD , nên đã cấu kết, dàn cảnh với đối tượng bên ngoài gia đình, trong đó có Anh, Duy và Lộc để cướp tiền của cha mẹ.

Ngày 10/3, nhóm cướp giả danh công an, đến nhà cha mẹ Phương và yêu cầu trình bày nguồn gốc số tiền 2 triệu USD , mời cha mẹ của Phương đến trụ sở công an để làm việc. Trong lúc cha của Phương thay áo quần để đến cơ quan công an, thì nhóm cướp lấy toàn bộ số tiền mặt và tẩu thoát.

Cướp được số tiền lớn, các đối tượng liên quan tẩu thoát và không chia cho Phương. Sau đó, bị hại đến công an để tố giác sự việc.