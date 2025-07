Công an Thanh Hóa bắt giữ thêm 5 bị can liên quan các nhóm tội phạm

Mở rộng điều tra các vụ án liên quan các ổ nhóm tội phạm trên địa bàn tỉnh, Công an Thanh Hóa bắt giữ Nguyễn Huy Tùng và 4 người liên quan.

Tối 9/7, thông tin từ Công an Thanh Hóa, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã bắt giữ, khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Nguyễn Huy Tùng (SN 1996, trú số nhà 91 Đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành) và 4 người liên quan.

Những kẻ này gồm: Đào Mạnh Linh (SN 1984, trú phường Hạc Thành), Lê Thị Tính (SN 1991, trú xã Triệu Sơn, Nguyễn Thị Bắc (SN 1980, trú phường Đông Quang), Đặng Thị Lan Phương (SN 1983, trú phường Đông Sơn).

Đây là động thái mới nhất của Công an tỉnh Thanh Hóa khi mở rộng điều tra liên quan đến các băng, ổ nhóm tội phạm trên địa bàn tỉnh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành các quyết định, lệnh đối với Nguyễn Huy Tùng. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Cùng ngày, Báo Điện tử VTC News đưa tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ Lê Chung Tài (SN 1996), trú tại 37 Lê Hồng Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Lê Chung Tài có biệt danh Tài “Bu” là con nuôi của Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn "Thần đèn"), một trùm giang hồ xứ Thanh đã bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam hồi đầu tháng 6.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn "Thần đèn").

Nguyễn Anh Tuấn, biệt danh Tuấn “Thần đèn”, sinh năm 1974, là trùm giang hồ khét tiếng ở Thanh Hóa, với quá khứ bất hảo và nhiều lần ra tù vào tội. Từ khi còn trẻ, Tuấn đã trộm cắp, gây rối trật tự công cộng và nhiều lần bị bắt giữ, kết án.

Thay vì hoàn lương sau mỗi lần ra tù, Tuấn tiếp tục xây dựng băng nhóm, chiêu mộ đàn em và mở rộng hoạt động phạm pháp. Tuấn "Thần đèn" hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, với nhiều đàn em sẵn sàng dùng hung khí như dao, kiếm, súng. Địa bàn hoạt động của Tuấn không chỉ ở TP Thanh Hóa mà còn lan rộng ra nhiều huyện, xã.

Tháng 10/2014, Tuấn bị tuyên án 5 năm tù cùng vợ chồng chị gái về tội Cố ý gây thương tích và Cho vay lãi nặng.

Năm 2019, Tuấn tiếp tục gây chú ý khi chỉ đạo đàn em mang súng và hung khí truy sát nhóm của Lê Quang Cường (tức Cường "Gấu") trên đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa.

Vụ việc dù không có thương vong, nhưng Tuấn vẫn bị TAND TP Thanh Hóa tuyên phạt 10 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng.

Những năm gần đây, Tuấn chuyển sang lĩnh vực khai thác khoáng sản, thâu tóm các mỏ đất, cát tại Thanh Hóa.

Hắn thường cho đàn em mua đất quanh mỏ, gây sức ép buộc chủ mỏ nhượng lại quyền khai thác. Ai chống đối sẽ bị đe dọa, phá hoại máy móc, cản trở sản xuất.