Công an tỉnh Phú Thọ điều tra vụ cầu Sông Lô trơ lõi thép

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Viện KSND tỉnh, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ và một số đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu mẫu phục vụ giám định.

Ngày 5/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết qua một số nguồn tin phán ánh về tình hình cầu Sông Lô, trên địa bàn xã Đoan Hùng (Phú Thọ) có nguy cơ mất an toàn, khi phát hiện mực nước sông qua khu vực cầu Sông Lô thấp, lộ rõ hàng loạt móng cọc các trụ cầu, trong đó trụ T3, phần đất nền bị xói mòn tạo ta một hốc lớn cao khoảng 2 m, có một móng cọc lộ ra cốt thép rỉ sét, mất hoàn toàn lớp bê tông bảo vệ.

Ngoài ra, cầu Sông Lô mới đã được đưa vào sử dụng được hơn 10 năm, nhưng đã phát hiện những hư hỏng nghiêm trọng.

Hiện trường các móng cọc tại trụ T3 lộ rõ, một móng cọc lộ ra cốt thép rỉ sét, mất hoàn toàn lớp bê tông bảo vệ.

Trước đó, ngày 27/10, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ cũng đã có văn bản cấm toàn bộ người và phương tiện lưu thông qua cầu Sông Lô trong thời gian chờ các cơ quan chức năng có phương án khắc phục, đảm bảo an toàn.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, đã chỉ đạo ngay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh kiểm tra thực tế tại hiện trường và tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, Cơ quan CSĐT đã đến hiện trường kiểm tra thực tế thấy cầu Sông Lô có hiện tượng hư hỏng như thông tin phản ánh.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Do đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã báo cáo đồng chí Giám đốc Công an tỉnh và đưa vụ việc trên để giải quyết theo thủ tục tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT đã phối hợp với Viện KSND tỉnh, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ và một số đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu mẫu phục vụ giám định và đang tiến hành điều tra, xác minh xử lý đối với những cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan nếu có hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình thi công, vận hành cầu Sông Lô.