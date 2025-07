Công an TP Hà Nội tổ chức 'Về nguồn'

Ngày 18/7, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó giám đốc CATP Hà Nội, cùng đoàn công tác CATP tổ chức chương trình "Về nguồn" tại Khu di tích Nhà Công an Trung ương, xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang.

Tham gia Lễ dâng hương, báo công cùng đoàn công tác còn có Đại tá Lục Thế Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang, cùng lãnh đạo, đại diện chính quyền xã Tân Trào đã thành kính dâng hương, dâng hoa, báo cáo những thành tích của Công an Thủ đô đã đạt được trong thời gian qua.

Sau Lễ báo công, Công an TP Hà Nội đã trao tặng những phần quà ý nghĩa tới các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn tại xã Minh Thanh.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó giám đốc CATP Hà Nội và Đại tá Lục Thế Hưng Phó giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang cùng các đại biểu. Ảnh: CA Hà Nội.

Tiếp đó, đoàn công tác của CATP đã đến dự lễ khánh thành ngôi nhà mới cho ông Triệu Văn Phương ở xã Tân Trào. Căn nhà của gia đình ông Khương được hoàn thiện khang trang, có giá trị sử dụng lâu dài, giúp gia đình an cư, yên tâm lao động sản xuất. Ngôi nhà mới của ông hôm nay là một trong 100 căn nhà Công an TP Hà Nội hỗ trợ Công an tỉnh Tuyên Quang thực hiện chương trình "Xóa nhà tạm, nhà dột nát" do Bộ Công an phát động.

Chia vui với gia đình ông Phương, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền thông tin thêm, hưởng ứng phong trào thi đua chung tay "Xóa nhà tạm, nhà dột nát" do Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an phát động; với tinh thần "Tương thân tương ái", thể hiện truyền thống "Vì nước quên thân, Vì dân phục vụ", cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội đã quyên góp kinh phí ủng hộ Chương trình "Xóa nhà tạm, nhà dột nát" của Bộ Công an số tiền 27,5 tỷ đồng .

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền thăm hỏi, tri ân các thế hệ đi trước. Ảnh: CA Hà Nội.

Đồng thời, CATP Hà Nội tiếp tục kêu gọi tinh thần tự nguyện của cán bộ, chiến sĩ và các cơ quan, doanh nghiệp quyên góp kinh phí ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía bắc. Trong tháng 5, Công an TP Hà Nội đã tổ chức trao tặng đến Công an tỉnh Lai Châu, Công an tỉnh Hà Giang và Công an tỉnh Tuyên Quang, mỗi tỉnh 3 tỷ đồng với tổng kinh phí là 9 tỷ đồng .

Bên lề hoạt động sinh hoạt chính trị ý nghĩa này, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó giám đốc CATP Hà Nội, cũng chia sẻ với Đại tá Lục Thế Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang, về nỗi vất vả của lực lượng công an xã ở tỉnh cũng như những kinh nghiệm, cách làm hay của Công an Thủ đô.

Chương trình "Về nguồn" không chỉ là dịp để ôn lại truyền thống anh hùng của lực lượng Công an Nhân dân, mà còn là hoạt động thiết thực thể hiện tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", góp phần lan tỏa giá trị nhân ái, sẻ chia đến mọi miền Tổ quốc.