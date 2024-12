Công an TP.HCM bắt thêm 16 người mua, bán chất độc xyanua

Cơ quan công an vừa bắt thêm 16 người mua bán, tàng trữ trái phép chất độc xyanua trên địa bàn TP.HCM.

Ngày 27/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Nghĩa (SN 1979, quê Bình Dương), Tạ Trần Huấn (SN 1982), Bùi Hồng Quang (SN 1987, cùng quê Tiền Giang), Dương Đức Dũng (SN 1973, quê Long An) về hành vi “Mua bán, tàng trữ trái phép chất độc”.

Từ trái qua, Nghĩa, Huấn và Quang. Ảnh: Công an cung cấp.

Cơ quan điều tra thu giữ 20kg chất độc xyanua và nhiều tang vật khác có liên quan.

Bên cạnh đó, mở rộng vụ án “Tàng trữ, Mua bán trái phép chất độc” xảy ra tại Công ty tại Công ty TNHH Thương mại H.B.C., cơ quan công an tiếp tục khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam 12 đối tượng để điều tra về tội “Mua bán trái phép chất độc”; thu giữ thêm 1kg chất độc xyanua đã mua bán trái phép từ Công ty TNHH Thương mại H.B.C.

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an cung cấp.

Đến nay, Công an TP.HCM đã khởi tố 7 vụ án, 43 bị can để điều tra về tội “Tàng trữ, mua bán trái phép chất độc”; thu giữ gần 9,7 tấn xyanua, 315kg axit Sulfuric, 105kg axit Cholhidric cùng nhiều tang vật khác.

Trong đó, Công an TP.HCM đã thành lập nhiều tổ công tác để tiến hành truy xét các đầu mối tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, thu hồi hơn 455 kg xyanua đã mua bán trái phép.