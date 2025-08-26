Công an TP.HCM bóc gỡ băng trộm cắp, tiêu thụ xe máy liên tỉnh

Phòng PC02 Công an TP.HCM khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Châu (SN 1976), Mai Xuân Hạnh (SN 1974), Trần Văn Hậu (SN 1994) để điều tra về tội "Trộm cắp tài sản", "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Thông tin ban đầu, từ đầu tháng 8 đến ngày 13/8/2025, Châu một mình gây ra 14 vụ trộm xe máy tại nhiều khu vực ở TP Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp và Thuận An.

Đối tượng thường rình ở bãi giữ xe, quán ăn, khu dân cư… lợi dụng sơ hở khi người dân để xe không rút chìa khóa và nhanh chóng chiếm đoạt rồi mang bán lấy tiền tiêu xài và sử dụng ma túy.

Từ trái qua Trần Văn Hậu, Trần Văn Châu. Mai Xuân Hạnh.

Mở rộng điều tra, Công an xác định Châu bán nhiều xe gian cho Hạnh và Hậu với giá rẻ bất thường. 2 đối tượng này biết rõ nguồn gốc bất minh nhưng vẫn thu mua, sau đó "sang tay" để kiếm lời.

Khám xét nơi ở của Hậu, lực lượng chức năng thu giữ 10 xe máy, 28 biển số xe cùng nhiều phụ tùng nghi do trộm cắp mà có. Đến nay, cơ quan chức năng đã xác định được ít nhất 7 vụ việc có bị hại cụ thể, lập hồ sơ xử lý.

Theo Công an TP.HCM, hành vi của Châu mang tính chuyên nghiệp, nguy hiểm cho xã hội, trong khi Hạnh và Hậu đóng vai trò mắt xích tiêu thụ, giúp tiêu thụ số lượng lớn tài sản phạm pháp chỉ trong thời gian ngắn.

Công an TPHCM cảnh báo: người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không để xe nơi công cộng mà không có người trông coi, nhất là không để nguyên chìa khóa. Nếu phát hiện đối tượng, phương tiện khả nghi, hãy nhanh chóng báo tin cho cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn.