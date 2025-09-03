Công an TP.HCM khám phá nhiều vụ việc quảng cáo trái phép

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không tin tưởng vào bất kỳ quảng cáo cho vay nhanh nào, kể cả khi có logo hoặc danh xưng "Công an" được chèn vào.

Vào ngày 30/8, lực lượng Công an TP.HCM đồng loạt tổ chức ra quân bóc xóa các bảng quảng cáo, tờ rơi sai quy định tại nhiều tuyến đường, khu dân cư. Tại các điểm ra quân, lực lượng làm nhiệm vụ đã thu thập nhiều số điện thoại in trên quảng cáo cho vay, dịch vụ hút hầm cầu; đồng thời vận động nhân dân tích cực cung cấp thông tin.

Đáng chú ý, tại phường Thuận An và phường Bà Rịa, từ việc triển khai cạo xóa quảng cáo sai quy định, lực lượng Công an đã kịp thời phát hiện 2 vụ việc cụ thể. Trong đó, nhân dân đã tích cực báo tin, giúp lực lượng chức năng phát hiện đối tượng phát tờ rơi quảng cáo cho vay trái phép. Qua công tác này, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) đã nhanh chóng vào cuộc, đấu tranh xử lý.

Cụ thể, PC02 đã làm rõ Phạm Văn Danh (SN 1995, quê Hưng Yên) có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Vốn thất nghiệp, Danh tự tổ chức hoạt động cho vay góp tại TP Vũng Tàu cũ, với lãi suất thấp nhất 0,83%/ngày (tương đương hình thức "10 vay - 12 trả").

Qua mở rộng điều tra, đến nay đã xác định nhiều bị hại vay tiền của Danh. Tổng số tiền Danh thu lợi bất chính lên tới 107 triệu đồng, gồm tiền lãi vượt mức quy định và tiền phí.

Khám xét tại 232 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Rạch Dừa, TP.HCM, cơ quan Công an thu giữ nhiều tờ rơi, card visit quảng cáo cho vay, đồng thời tại đó, lực lượng chức năng phát hiện thêm Nguyễn Đại Dương (SN 1989), qua kiểm tra dương tính với ma túy đá nên đã bàn giao Công an phường xử lý.

Đáng chú ý, một số đối tượng còn giả mạo logo, hình ảnh lực lượng Công an, chèn vào các mẫu quảng cáo cho vay để tạo niềm tin, lừa đảo người dân. Đây là thủ đoạn tinh vi, vừa xâm phạm nghiêm trọng đến uy tín lực lượng Công an, vừa tiềm ẩn nhiều nguy cơ khiến người dân nhẹ dạ sập bẫy "tín dụng đen".

Ngoài ra, trong quá trình ra quân, Công an ghi nhận thủ đoạn: thay vì dán tờ rơi, các đối tượng trực tiếp phát card visit in số điện thoại cho vay tại nơi đông người, các điểm dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, nhằm lén lút lôi kéo người dân.

Đặc biệt, tối 31/8, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Phạm Văn Danh để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Buổi ra quân không chỉ góp phần làm sạch mỹ quan đô thị, mà còn khẳng định quyết tâm cao của Công an TP.HCM trong việc đấu tranh loại bỏ tội phạm tín dụng đen và các hành vi quảng cáo trái phép.

CATP khuyến cáo người dân tuyệt đối không tin tưởng vào bất kỳ quảng cáo cho vay nhanh nào, kể cả khi có logo hoặc danh xưng "Công an" được chèn vào. Khi phát hiện hành vi phát, dán quảng cáo trái phép, hãy báo ngay cho cơ quan Công an hoặc chính quyền địa phương. Sự cảnh giác và phối hợp của nhân dân chính là sức mạnh để đẩy lùi "tín dụng đen", góp phần xây dựng TP.HCM văn minh - an toàn - nghĩa tình.