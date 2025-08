Công an TP.HCM lật tẩy 2 đường dây khai thác đá trái phép

Công an TPHCM triệt phá 2 đường dây khai thác đá trái phép quy mô lớn, núp bóng dự án cải tạo mặt bằng và nạo vét hồ thủy lợi. Các đối tượng thu lợi hàng chục tỷ đồng bằng thủ đoạn tinh vi.

Ngày 1/8, Công an TP.HCM cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) phát hiện, triệt phá 2 vụ án khai thác khoáng sản trái phép quy mô lớn với thủ đoạn tinh vi, tổ chức chuyên nghiệp.

Các đối tượng đã lợi dụng danh nghĩa cải tạo mặt bằng hoặc nạo vét hồ thủy lợi để khai thác đá trái phép, thu lợi hàng chục tỷ đồng, gây thất thoát nghiêm trọng tài nguyên quốc gia.

Bị can Vũ Đức Sơn.

Khai thác trái phép hơn 26.000m3 đá

Theo điều tra, tháng 3/2025, Vũ Đức Sơn (SN 1981, trú tại xã Hồ Tràm) bắt đầu tổ chức hoạt động cải tạo thửa đất trồng cây lâu năm tại thôn Bà Rịa, xã Hồ Tràm. Thay vì chỉ san gạt đất như mục đích sử dụng đã đăng ký, Sơn đã chỉ đạo đục phá hàng chục nghìn mét khối đá tự nhiên để đem bán trái phép ra thị trường.

Với sự hỗ trợ của nhóm nhân công được thuê gồm: người điều khiển máy xúc, máy đục, xe ben, Sơn đã khai thác trái phép hơn 26.440 m3 đá, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Tại hiện trường, lực lượng công an ghi nhận còn lại 2.240 m3 đá chưa tiêu thụ, nằm rải rác trên diện tích hơn 1.900 m2 đất bị biến dạng địa hình, với dấu tích khai thác rõ ràng. Toàn bộ khu vực khai thác không được cấp giấy phép và là đất nông nghiệp.

Qua đấu tranh, Sơn đã khai nhận toàn bộ hành vi, đồng thời khai rõ cách thức thuê người, máy móc, phương tiện để khai thác, vận chuyển, tiêu thụ đá một cách có hệ thống.

Đại công trường khai thác khoáng sản trái phép.

Dự án "nạo vét hồ" thành khai trường khoáng sản

Công an TPHCM cho biết trong khi vụ Hồ Tràm đang được điều tra, một vụ việc nghiêm trọng hơn đã được PC03 phát hiện tại khu vực hồ chứa nước Đá Đen, xã Ngãi Giao. Tại đây, một dự án có giấy phép nạo vét và tận thu đất san lấp đã bị “biến tướng” thành công trường khai thác đá trái phép quy mô cực lớn.

Theo hồ sơ, dự án nạo vét hồ Đá Đen được giao cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đại Nguyên, do Trần Văn Tuấn làm đại diện pháp luật, làm chủ đầu tư. Thi công dự án này bởi Công ty TNHH Đại Long Nguyên, do Phạm Thị Hồng Ngọc (vợ của Tuấn) làm giám đốc.

Từ năm 2023, khi phát hiện trong lòng hồ có lớp đá đen, Tuấn đã chỉ đạo vợ là Ngọc ký hợp đồng cung cấp đá với nhiều đơn vị tư nhân, ghi tên hàng là "đá phong hóa" hoặc "đất phong hóa loại 1" để tránh bị phát hiện.

Chỉ tính riêng 3 khách hàng lớn, tổng khối lượng đá bị khai thác và tiêu thụ lên tới hơn 365.000 m3, tương đương giá trị khoảng 29,8 tỷ đồng . Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng "hợp đồng chuyển nhượng đất đai" để thanh toán nhằm qua mặt cơ quan chức năng - cho thấy mức độ nghiêm trọng và tinh vi của đường dây này.

Bị can Trần Văn Tuấn và công trường khai thác đá đen trái phép.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Việt Hà, Giám đốc Ban Quản lý dự án của Công ty Đại Nguyên, có hành vi "tiếp tay" khi biết rõ việc khai thác là không đúng theo giấy phép nhưng vẫn “làm ngơ” để hành vi vi phạm pháp luật diễn ra.

Cả 2 vụ việc đều cho thấy các đối tượng sử dụng thủ đoạn lợi dụng dự án hợp pháp, thuê nhân công và phương tiện chuyên dụng, tổ chức vận hành như doanh nghiệp chính quy nhưng thực chất là khai thác khoáng sản trái phép nhằm thu lợi bất chính.

Đặc biệt, hành vi của các đối tượng trong vụ hồ Đá Đen còn có tính chất có tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể, trục lợi qua các pháp nhân che chắn. Dù các hợp đồng được ghi tên hàng là "đá phong hóa" hay "đất san lấp", nhưng qua tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra TP.HCM xác định rõ bản chất là "đá đen" - loại khoáng sản cần phải xin phép khai thác và chịu sự giám sát nghiêm ngặt của cơ quan chức năng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố cả 2 vụ án, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tuấn, Ngọc, Hà và Sơn về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".

Vụ việc đang được công an mở rộng điều tra, làm rõ.