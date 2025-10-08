Công an TP.HCM ra mắt bộ phận chuyên giải quyết thủ tục hành chính

Chị Phạm Thị Hiên (ngụ phường Sài Gòn, 51 tuổi) đến làm thủ tục xác nhận cư trú. Chị cho biết lần đầu làm thủ tục theo quy trình mới, nên có nhiều sự bỡ ngỡ. "Trước đây làm thủ tục ở trụ sở công an, mình phải làm trên giấy, qua nhiều bước. Còn ở đây, làm xong bên khu vực tiếp nhận là có thể chờ lấy luôn kết quả", chị nói.