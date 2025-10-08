Công an TP.HCM ra mắt bộ phận chuyên giải quyết thủ tục hành chính

|
Sáng 8/10, tại Bộ phận "một cửa" ở Công an phường Sài Gòn (29 Nguyễn Trung Ngạn), các cán bộ công an đã có mặt từ sớm, sẵn sàng phục vụ, hỗ trợ người dân.
|
Người dân đến phường sẽ được cán bộ công an hướng dẫn 9 thủ tục hành chính gồm: Lĩnh vực cấp quản lý căn cước; định danh và xác thực điện tử; quản lý xuất nhập cảnh; đăng ký quản lý cư trú; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; lĩnh vực PCCC và cứu nạn cứu hộ; quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; đăng ký quản lý phương tiện giao thông đường bộ; lĩnh vực sát hạch cấp giấy phép lái xe gồm cấp đổi và cấp lại giấy phép lái xe.
|
Các cán bộ công an đã có mặt từ sớm, sẵn sàng phục vụ người dân. Tại đây, mỗi lĩnh vực đều bố trí cán bộ phụ trách trực để hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính.
|
Chị Phạm Thị Hiên (ngụ phường Sài Gòn, 51 tuổi) đến làm thủ tục xác nhận cư trú. Chị cho biết lần đầu làm thủ tục theo quy trình mới, nên có nhiều sự bỡ ngỡ. "Trước đây làm thủ tục ở trụ sở công an, mình phải làm trên giấy, qua nhiều bước. Còn ở đây, làm xong bên khu vực tiếp nhận là có thể chờ lấy luôn kết quả", chị nói.
|
Cô Lê Thanh Xuân (66 tuổi) được hướng dẫn làm thủ tục cấp đổi căn cước mới. Cô cho biết: "Việc chuyển đổi số giúp việc làm thủ tục nhanh gọn hơn. Những người lớn tuổi không rành công nghệ như tôi được các cán bộ hướng dẫn nhiệt tình".
|
Thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia gắn với triển khai vận hành chính quyền địa phương hai cấp, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về xây dựng Bộ phận "một cửa". Việc ra mắt Bộ phận "một cửa" không chỉ xây dựng một phòng làm việc mới mà là bước chuyển từ "quản lý hành chính" sang "phục vụ hành chính", lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.
|
Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó giám đốc Công an TP.HCM, phát biểu tại lễ ra mắt, nhấn mạnh ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, hướng dẫn công dân thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công, tài khoản định danh VNeID, đặc biệt là người lớn tuổi và công dân chưa quen dùng công nghệ.
|
Lãnh đạo, đại biểu dự Lễ ra mắt Bộ phận Một cửa tại Công an phường Sài Gòn. Ông Dương cho biết thêm: "Công an TP.HCM sẽ tiếp tục tham mưu hoàn thiện cơ sở vật chất, kỹ năng và kiểm tra, tháo gỡ khó khăn cho Công an cơ sở. Mục tiêu là đến tháng 1/2026 sẽ hoàn thành việc xây dựng Bộ phận "một cửa" hiện đại tại các Công an phường, xã còn lại trên địa bàn TP.HCM".
Sách về Pháp luật
Cuốn "Thủ tục đăng ký và cấp một số giấy tờ cá nhân" gồm 10 chương với nội dung về thủ tục đăng ký khai sinh; kết hôn; giám hộ; đăng ký nhận cha, mẹ, con; đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch; đăng ký và quản lý hộ tịch tại cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài; về căn cước công dân; đăng ký thường trú, tạm trú và thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.