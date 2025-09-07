Công an TP.HCM truy xét người đàn ông đập kính, tấn công tài xế xe tải

Chiều 7/9, Công an phường Khánh Hội (TP.HCM) lập hồ sơ, điều tra và truy xét người đàn ông dùng hung khí đập phá kính xe tải rồi tấn công nam tài xế.
|
Công an TP.HCM truy xét vụ người đàn ông đập kính xe tải, tấn công tài xế ở phường Khánh Hội.
Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh người đàn ông cầm vật cứng đập vỡ kính xe tải và hành hung tài xế tại giao lộ Hoàng Diệu - đường số 45, phường Khánh Hội (TP.HCM).
Theo nội dung clip, khoảng 13h cùng ngày, hai xe tải của một đơn vị vận chuyển dừng tại giao lộ. Lúc này, một người đàn ông từ xe tải phía trước bước xuống, dùng vật cứng đập vào kính xe tải phía sau. Sau đó, người này rướn người vào cabin để tấn công tài xế.
Sự việc khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng, nhiều phương tiện phải di chuyển chậm. Toàn bộ diễn biến được camera hành trình của một ô tô ghi lại.
Công an phường Khánh Hội cho biết đã tiếp nhận thông tin, đồng thời xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc.
