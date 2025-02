Công an triệu tập nhóm đối tượng đánh nữ sinh tại Ninh Bình

Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, em L. đã được nhóm bạn hẹn đến chỗ vắng để giải quyết. Tại đây, nữ sinh bị nhóm bạn xông vào đánh và quay clip phát tán lên mạng xã hội.

4 trong số các đối tượng đã tấn công học sinh L. Ảnh: Công an Ninh Bình.

Ngày 25/2, Công an huyện Yên Mô (tỉnh Ninh Bình) cho biết đã điều tra, làm rõ vụ việc xô xát, mâu thuẫn giữa một số học sinh nữ của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Yên Mô với một nữ sinh khác; đồng thời khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 18/2, trên tuyến đường phố Đông Nhạc 2, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô xảy ra mâu thuẫn, xô xát của một nhóm nữ sinh.

Do có mâu thuẫn cá nhân, N.V.P.M. (sinh năm 2009, trú tại xã Khánh Dương, huyện Yên Mô, đã nghỉ học) và học sinh T.T.M.L. (sinh năm 2009, trú tại thị trấn Yên Thịnh, học sinh của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện) đã hẹn nhau đến địa bàn tổ dân phố Đông Nhạc 2 để giải quyết.

Quá trình đến điểm hẹn, em M. rủ thêm 4 bạn đi cùng. Đến nơi, trong quá trình nói chuyện, em M. và L. tiếp tục xảy ra xích mích nên cả hai lao vào đánh nhau.

Quá trình xô xát, thấy M. nhỏ hơn, bị yếu thế nên một số người bạn của nữ sinh này đã dùng tay, chân, mũ bảo hiểm cùng xông vào tấn công em L.

Trong quá trình nhóm nữ sinh đánh nhau, em T.T.P.A. (bạn của M.) sử dụng điện thoại di động quay lại sự việc, phát tán trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo Công an huyện Yên Mô khẩn trương phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành các biện pháp điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.