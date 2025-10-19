Công an vào cuộc vụ bé gái nghi bị cha dượng bạo hành ở Hà Tĩnh

Bé gái lớp 5 tại Hà Tĩnh được đưa đi cấp cứu trong tình trạng trên người chi chít vết bầm tím, vùng đầu chảy máu. Hiện công an đang vào cuộc, điều tra làm rõ vụ việc.

Ngày 19/10, ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin việc nữ sinh học lớp 5 trên địa bàn nghi bị người thân bạo hành, Công an xã Cổ Đạm đã vào cuộc điều tra, xác minh.

Theo lãnh đạo xã, đơn vị đã cử cán bộ đến thăm hỏi, nắm bắt tình hình, còn nguyên nhân vụ việc hiện đang được lực lượng công an làm rõ.

Liên quan đến vấn đề này, bà Nguyễn Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cổ Đạm, cho hay, trong buổi sáng cùng ngày, đơn vị nhận thông tin về việc học sinh H.T.N.L., lớp 5, bị bạo hành và đang cấp cứu tại trạm y tế địa phương.

Nữ sinh lớp 5 chi chít vết thương trên người nghi bị cha dượng bạo hành.

Sau đó các thầy, cô đã đến cơ sở y tế này để đưa em L. đến bệnh viện ở thành phố Vinh (cũ), tỉnh Nghệ An để điều trị.

Tại thời điểm tiếp xúc, tâm lý nữ sinh sợ hãi, có một vết thương ở vùng đầu, chảy máu và nhiều vùng da trên cơ thể bị thâm tím, chân khó cử động.

Các bác sĩ đã thăm khám, vết thương hở trên đầu được khâu 5-6 mũi.

Qua trò chuyện với các cô giáo, nữ sinh cho biết đã bị cha dượng đánh, còn mẹ ruột đang về nhà ngoại ở miền Bắc.

Phía Công an xã Cổ Đạm cũng cho biết đã cử các tổ vào cuộc xác minh. Khi có kết quả điều tra, đơn vị này sẽ thông tin cụ thể.