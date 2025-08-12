Công an xã Sông Mã bắt đối tượng mua bán 6.000 viên ma túy tổng hợp

Theo đó, vào hồi 19h30 ngày 7/8, tổ công tác Công an xã Sông Mã chủ trì phối hợp với Công an xã Chiềng Sơ đã phát hiện bắt quả tang đối tượng Và Bả No (SN 1981, trú tại xã Huổi Một, tỉnh Sơn La) về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy; vật chứng thu giữ khoảng 6.000 viên nén màu hồng (hồng phiến) có trọng lượng 549,57 g cùng một số vật chứng liên quan khác.
|
Đối tượng Và Bả No (dấu X) cùng tang vật tại cơ quan Công an.
Hiện vụ việc được tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ theo quy định của pháp luật.
Sách về Pháp luật
Cuốn sách "Cuộc chiến cam go" ghi nhận những câu chuyện khi Trung tá Phạm Cánh Quân chuyển công tác sang Công an quận Hoàn Kiếm để điều tra các vụ án về ma túy. Trong cuốn sách hơn 300 trang, tác giả khái quát các chất gây nghiện lâu đời cho đến những loại ma túy tổng hợp thế hệ mới và phần sau là chi tiết các vụ án ma túy.