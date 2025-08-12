Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Pháp luật

Công an xã Sông Mã bắt đối tượng mua bán 6.000 viên ma túy tổng hợp

  • Thứ ba, 12/8/2025 16:23 (GMT+7)
  • 45 phút trước

Ngày 12/8, Công an xã Sông Mã (tỉnh Sơn La) cho biết đơn vị phát hiện, bắt giữ một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo đó, vào hồi 19h30 ngày 7/8, tổ công tác Công an xã Sông Mã chủ trì phối hợp với Công an xã Chiềng Sơ đã phát hiện bắt quả tang đối tượng Và Bả No (SN 1981, trú tại xã Huổi Một, tỉnh Sơn La) về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy; vật chứng thu giữ khoảng 6.000 viên nén màu hồng (hồng phiến) có trọng lượng 549,57 g cùng một số vật chứng liên quan khác.

Đối tượng Và Bả No (dấu X) cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Hiện vụ việc được tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Văn Điệp - Hoàng Lâm

