Công an xác định 3 đối tượng chụp đề thi tốt nghiệp THPT, dùng AI giải

Trước thông tin lọt đề, công an cho biết kết quả xác minh bước đầu cho thấy vụ việc liên quan đến 3 đối tượng tại 2 hội đồng thi.

Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh minh họa: Việt Hà.

Chiều 27/6, Bộ GD&ĐT tổ chức họp báo thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Ba trường hợp gian lận công nghệ cao

Về thông tin lọt đề thi môn Toán, tại buổi họp báo, theo ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT, kết thúc bài thi môn Toán chiều 26/6 (16h), ban chỉ đạo không ghi nhận bất thông tin nào liên quan đến việc lọt đề trong thời gian thi.

Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, Internet xuất hiện một số hình ảnh được cho là nội dung đề thi Toán, kèm thông tin cho rằng đề đã bị lộ trước khi kết thúc giờ làm bài. Ngay khi phát hiện thông tin trên mạng, Ban Chỉ đạo kỳ thi đã tiếp nhận, khẩn trương phối hợp với Bộ Công an, chuyển thông tin tới cơ quan chuyên môn để truy tìm nguồn gốc, xác minh, xử lý, trên tinh thần đúng quy chế, đảm bảo xử lý nghiêm nếu vi phạm.

Liên quan đến vấn đề này, Thiếu tướng Trần Đình Chung, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an), cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ Bộ GD&ĐT, Bộ Công an đã khẩn trương tiến hành truy xét và xác minh các dấu hiệu nghi vấn.

Kết quả bước đầu cho thấy có 3 đối tượng liên quan, xảy ra tại 2 hội đồng thi. 3 thí sinh này đã sử dụng điện thoại để chụp một phần câu hỏi trong đề thi, sau đó chuyển qua ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm mục đích giải đề.

Thiếu tướng Trần Đình Chung cho hay vụ lọt đề Toán là hành vi của nhóm nhỏ, không ảnh hưởng đến tính bảo mật, an ninh và an toàn chung của kỳ thi. Ảnh: Moet.

Trong đó, tại tỉnh Lâm Đồng, lực lượng công an phát hiện môt thí sinh sử dụng camera ngụy trang gắn trong áo, chụp lại đề thi và chuyển ra ngoài, nhờ người khác giải.

Hiện tại, các thí sinh liên quan đã thừa nhận hành vi vi phạm. Cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu, làm rõ mức độ vi phạm và hậu quả để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Nói thêm về các trường hợp này, Thiếu tướng Trần Đình Chung khẳng định đây là hành vi vi phạm của một nhóm nhỏ, không ảnh hưởng đến tính bảo mật, an ninh và an toàn chung của kỳ thi.

Trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả hành vi lợi dụng công nghệ, đặc biệt là AI, để gian lận trong thi cử, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho học sinh.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, trong cả kỳ thi có 41 thí sinh vi phạm quy chế thi và bị đình chỉ thi do sử dụng tài liệu và mang điện thoại vào phòng thi. Các điểm thi không ghi nhận cán bộ nào vi phạm quy chế thi.

“Cho đến thời điểm này, trên phạm vi toàn quốc chưa ghi nhận hiện tượng tiêu cực, gian lận có tổ chức”, Bộ GD&ĐT khẳng định.





Ông Nguyễn Ngọc Hà trao đổi tại họp báo. Ảnh: Moet.

Đề Toán, Tiếng Anh quá khó?

Cũng tại buổi họp báo, phóng viên đặt câu hỏi về việc dư luận băn khoăn bộ đề thi tốt nghiệp THPT có những môn rất khó như Toán, Tiếng Anh. Giáo viên cũng nhận định đề khó. Việc này có đi ngược chủ trương kỳ thi nhẹ nhàng, đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông hay không.

Trả lời vấn đề trên, ông Nguyễn Ngọc Hà, Trưởng ban đề thi tốt nghiệp THPT 2025, cho biết năm nay, công tác xây dựng đề thi có nhiều điểm mới mang tính quan trọng, thể hiện sự thay đổi sau nhiều năm.

Theo ông, đề thi năm nay có sự thay đổi toàn diện về cấu trúc và hình thức so với năm trước, đặc biệt ở các nhóm môn không phải là môn “lớn”. Sự thay đổi này có thể tạo ra cảm giác bỡ ngỡ đối với học sinh nếu các em chưa làm quen hoặc ôn tập chưa kỹ.

Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng này không nhất thiết đồng nghĩa với việc đề thi khó hơn, vì vấn đề độ khó là một khía cạnh khác.

Cũng liên quan đề thi, trưởng ban ra đề nêu hai điểm cần lưu ý. Thứ nhất, đề thi mang một số tính chất mới và có thể khiến thí sinh chưa quen. Thứ hai, việc thay đổi nội dung và cách thể hiện đã được Ban chỉ đạo kỳ thi thống nhất, quán triệt ngay từ đầu, nhằm phù hợp với lộ trình đổi mới.

“Quan điểm chỉ đạo của năm nay là năm đầu tiên thực hiện theo hướng đổi mới, do đó cần thay đổi trạng thái tiếp cận đề thi, trong đó bao gồm vấn đề độ khó”, ông Hà nói.

Trưởng ban đề thi cũng cho biết ngay từ tháng 2/2024, Bộ GD&ĐT đã ban hành cấu trúc, định dạng đề thi và công bố đề tham khảo. Mục đích là giúp học sinh và giáo viên làm quen với cách ra đề mới, từ đó định hướng ôn tập hiệu quả.

Bên cạnh đó, bộ cũng tổ chức một đợt thử nghiệm đề thi trên quy mô rộng ở cả 3 miền. Đợt thử nghiệm này nhằm đánh giá khả năng đáp ứng của học sinh và điều chỉnh độ khó cho phù hợp.

Còn với thông tin phản ánh về một số môn như Toán và Tiếng Anh có độ khó cao hơn so với đề tham khảo, ông Nguyễn Ngọc Hà cho biết ban ra đề đã ghi nhận và sẽ xem xét cụ thể sau khi công tác thi cử hoàn tất, đặc biệt là khi có kết quả đánh giá tổng thể.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 là kỳ thi đầu tiên áp dụng đồng thời hai chương trình giáo dục: chương trình giáo dục phổ thông 2006 và chương trình 2018.

Bộ GD&ĐT đã tổ chức thi cho cả học sinh đang học lớp 12, thí sinh tự do và những người có nguyện vọng dự thi để xét tốt nghiệp hoặc tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Ngay từ đầu năm học, Bộ GD&ĐT đã ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức kỳ thi.

Đặc biệt, so với các năm trước, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật được ban hành sớm hơn 3-8 tháng. Việc xây dựng ngân hàng đề thi và công bố đề minh họa cũng được triển khai sớm, góp phần hỗ trợ hiệu quả cho việc dạy học và ôn tập của học sinh lớp 12.

Bộ cũng tổ chức tập huấn đầy đủ cho cán bộ ở tất cả địa phương; đồng thời triển khai các đoàn thanh tra, kiểm tra, với tất cả hoạt động kiểm tra kết thúc trước ngày 30/5.

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm nay là hơn 1,16 triệu. Năm 2025 cũng ghi nhận tỷ lệ đăng ký nguyện vọng trực tuyến đạt gần 100%, thể hiện sự chủ động và làm chủ công nghệ của học sinh.

Công tác tổ chức coi thi được thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế, không ghi nhận trường hợp cán bộ vi phạm quy định. Bộ đã xây dựng hai bộ đề thi phù hợp với từng chương trình giáo dục.

Đề thi bảo đảm tính khoa học, phân hóa, bám sát chuẩn đầu ra, giúp đánh giá đúng năng lực học sinh. Không có phản ánh tiêu cực nào về nội dung đề thi trong các buổi thi chính thức.

Tuy nhiên, vẫn còn một số thí sinh vi phạm quy chế thi, sử dụng tài liệu hoặc điện thoại di động. Song cho đến thời điểm này, trên phạm vi toàn quốc chưa ghi nhận hiện tượng tiêu cực, gian lận có tổ chức.

Chiều 27/6, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 chính thức khép lại với hơn 1,16 triệu thí sinh dự thi. Kỳ thi năm nay rất đặc biệt khi tổ chức song song cho thí sinh học theo chương trình giáo dục phổ thông 2006 và 2018.

Đúng 8h ngày 16/7, Bộ GD&ĐT sẽ công bố kết quả thi. Thí sinh có thể tra cứu điểm thi bằng cách đăng nhập vào phần mềm quản lý thi theo tài khoản đã được cấp hoặc tra cứu trên cổng thông tin điện tử của Sở GD&ĐT và của Bộ GD&ĐT.