Pháp luật

Công an xác minh nam thanh niên bị đuổi đánh giữa đường ở TP.HCM

  • Thứ sáu, 5/9/2025 14:53 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Người đàn ông chửi bới, lao vào đánh nam thanh niên đi xe máy trên đường Trần Nhật Duật (TP.HCM), nạn nhân bỏ chạy vào trạm y tế cầu cứu.

Ngày 5/9, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh nam thanh niên bị một người đàn ông hành hung trên đường Trần Nhật Duật, phường Tân Định (TP.HCM).

Theo hình ảnh, người đàn ông lớn tiếng chửi bới rồi lao vào tấn công nam thanh niên khi anh đang ngồi trên xe máy. Bị đánh, nạn nhân bỏ xe, chạy bộ vào lề đường nhưng vẫn bị đối tượng đuổi theo, liên tục đánh vào đầu.

Duong Tran Nhat Duat, Quyen tu phap, Cong an Tan Dinh, Tan Dinh, Duong Phan Dinh Phung anh 1

Nam thanh niên bị người đàn ông đuổi đánh trên đường ở phường Tân Định. Ảnh: Cắt từ clip.

Trong lúc hoảng loạn, nam thanh niên chạy vào trạm y tế gần đó để cầu cứu. Người đàn ông tiếp tục truy đuổi, song bị nhân viên y tế và bảo vệ ngăn cản.

Cùng ngày, mạng xã hội xuất hiện một clip khác ghi lại cảnh một người đàn ông mặc trang phục giống người đàn ông hành hung người khác trên đường Trần Nhật Duật lái xe máy không đội mũ bảo hiểm, liên tục húc vào đuôi ô tô đang chạy trên đường Phan Đình Phùng (phường Phú Nhuận).

Duong Tran Nhat Duat, Quyen tu phap, Cong an Tan Dinh, Tan Dinh, Duong Phan Dinh Phung anh 2

Người đàn ông liên tục húc vào đuôi ô tô trên đường Phan Đình Phùng. Ảnh: Cắt từ clip.

Liên quan đến vụ việc trên, Công an phường Tân Định xác nhận đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Lương Ý/VTC News

