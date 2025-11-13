Công an xuất hiện tại thẩm mỹ viện Mailisa

Xe biển số xanh và nhiều cảnh sát xuất hiện tại thẩm mỹ viện Mailisa trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Theo Báo Pháp luật TP.HCM và Dantri, ngày 13/11, nhiều cảnh sát cơ động xuất hiện tại cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa (số 69 đường Ngô Quyền, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Theo ghi nhận của phóng viên, trước trụ sở thẩm mỹ viện Mailisa có một ôtô biển số xanh (biển số 80A) và 2 chiến sĩ cảnh sát cơ động đứng canh gác. Bên trong trụ sở, có nhiều cảnh sát đang làm việc.

Cảnh sát và xe biển số xanh xuất hiện tại thẩm mỹ viện Mailisa. Ảnh: N.D.

Trước sự xuất hiện của công an tại thẩm mỹ viện Mailisa, nhiều người dân hiếu kỳ đứng theo dõi từ xa. Theo một lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk, đơn vị chưa nắm được thông tin nào liên quan đến việc công an kiểm tra thẩm mỹ viện Mailisa.

Được biết, thẩm mỹ viện Mailisa tại Đắk Lắk đã hoạt động từ nhiều năm qua. Hiện tại, thẩm mỹ viện này xây dựng thêm một trụ sở khác tại đường Lê Thánh Tông, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.