Công bố nguyên nhân thảm kịch nổ tàu lặn tham quan xác tàu Titanic

Cơ quan An toàn Giao thông Mỹ (NTSB) kết luận lỗi kỹ thuật khiến tàu ngầm phát nổ. 5 du khách thiệt mạng khi đang trên hành trình tham quan xác tàu Titanic.

Tàu lặn Titan gặp nạn trên hành trình tham quan xác tàu Titanic, năm 2023. Ảnh: OceanGate.

Trong báo cáo công bố hôm 16/10, NTSB cho biết phần vỏ chịu áp lực của tàu lặn Titan được làm bằng vật liệu composite sợi carbon có "nhiều bất thường trong thiết kế, không đáp ứng được các tiêu chuẩn về độ bền và khả năng chịu lực cần thiết", theo CNN.

Báo cáo nhấn mạnh OceanGate, công ty sở hữu và vận hành Titan, đã không kiểm nghiệm đầy đủ tàu ngầm trước khi đưa vào hoạt động và không nắm được giới hạn chịu đựng thực tế của nó.

Theo NTSB, nếu OceanGate tuân thủ quy trình ứng phó khẩn cấp tiêu chuẩn, việc tìm thấy xác tàu Titan có thể đã diễn ra sớm hơn, giúp tiết kiệm thời gian và nguồn lực, dù khả năng cứu hộ khi đó là không thể.

Báo cáo này trùng khớp với kết luận của lực lượng Tuần duyên Mỹ (Coast Guard) công bố hồi tháng 8, trong đó khẳng định vụ nổ Titan là "hoàn toàn có thể ngăn chặn".

Tuần duyên cho rằng các quy trình an toàn của OceanGate "mắc sai sót nghiêm trọng", đồng thời chỉ ra "khoảng cách lớn giữa tiêu chuẩn an toàn trên giấy tờ và thực tế vận hành".

Sau tai nạn, OceanGate dừng toàn bộ hoạt động vào tháng 7/2023 và bắt đầu giải thể. Đại diện công ty không đưa ra bình luận sau báo cáo mới nhất của NTSB. Khi bản báo cáo của Tuần duyên được công bố trước đó, người phát ngôn OceanGate chỉ gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân.

Vụ nổ Titan đã cướp đi sinh mạng của Giám đốc điều hành OceanGate Stockton Rush cùng 4 người khác gồm nhà thám hiểm người Pháp Paul-Henri Nargeolet, nhà thám hiểm người Anh Hamish Harding, 2 cha con doanh nhân Pakistan Shahzada Dawood và Suleman Dawood.

Các mảnh vỡ của tàu lặn Titan gặp nạn được đưa lên bờ ở Newfoundland, Canada, sáng 28/6/2023. Ảnh: CNN.

Trong báo cáo, NTSB khuyến nghị Tuần duyên Mỹ thành lập một hội đồng chuyên gia nghiên cứu về tàu ngầm và các phương tiện có khoang chịu áp lực dành cho con người, xây dựng bộ quy chuẩn an toàn mới dựa trên kết quả nghiên cứu này.

Cơ quan này cũng kêu gọi phổ biến rộng rãi các kết quả điều tra tới ngành công nghiệp khám phá đại dương, lĩnh vực đang phát triển mạnh nhờ nguồn vốn tư nhân.

Tàu Titan bắt đầu thực hiện các chuyến lặn xuống xác tàu Titanic từ năm 2021. Trong chuyến lặn định mệnh sáng 18/6/2023, con tàu mất liên lạc với tàu mẹ sau khoảng 2 giờ và được báo mất tích vào buổi chiều cùng ngày.

Hàng loạt tàu, máy bay và thiết bị lặn được huy động đến khu vực cách thành phố St. John’s (Newfoundland, Canada) khoảng 700 km để tìm kiếm.

Cuộc tìm kiếm kéo dài nhiều ngày và thu hút sự chú ý toàn cầu, trước khi giới chức xác nhận toàn bộ du khách trên tàu đã thiệt mạng do vụ nổ áp suất ở độ sâu hơn 3.800 m, nơi từng chứng kiến thảm kịch chìm tàu Titanic hơn một thế kỷ trước.