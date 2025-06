Công bố quyết định về tổ chức, cán bộ công an 34 tỉnh, thành phố

Chiều 28/6 tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Lễ công bố và triển khai Quyết định của Bộ trưởng Công an về tổ chức, cán bộ Công an tỉnh, thành phố theo Nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Buổi lễ được tổ chức trang trọng, trực tuyến từ Hội trường Bộ Công an đến Công an các đơn vị, địa phương với sự tham dự của Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng Lê Văn Tuyến; Thượng tướng Nguyễn Văn Long; Trung tướng Nguyễn Ngọc Lâm và Trung tướng Đặng Hồng Đức. Cùng dự có các đồng chí trong Đảng uỷ Công an Trung ương, đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương...

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã trao các Quyết định, tặng hoa chúc mừng Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố sau sắp xếp, sáp nhập.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, ngày 12/6/2025, Quốc hội thông qua Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, cả nước được sắp xếp thành 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, gồm 28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là quyết định mang tính lịch sử, hướng tới một hệ thống quản trị hiệu quả, phù hợp với tình hình, yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại buổi lễ.

Quán triệt, thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về công tác tổ chức cán bộ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương đã giao Cục Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp Công an các đơn vị, địa phương rà soát, xây dựng phương án nhân sự theo đúng quy trình, quy định, tiêu chí, tiêu chuẩn.

Hội nghị của Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương đã bàn bạc kỹ lưỡng, bài bản, chặt chẽ, tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan và đã thống nhất quyết định bố trí đối với 34 đồng chí Giám đốc Công an cấp tỉnh, gồm 11 Công an địa phương giữ nguyên và 23 Công an địa phương sau sáp nhập. "Đây là những chủ trương lớn, việc làm thường xuyên về công tác cán bộ, cũng là sự cụ thể hoá gương mẫu, đi đầu của lực lượng CAND trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước", Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định.

Bộ trưởng Lương Tam Quang trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí Giám đốc Công an 23 địa phương sau sáp nhập.

Chỉ còn vài ngày nữa, mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động. Ngày 30/6/2025 sẽ lần lượt công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương ở 34 địa phương trên cả nước. Nhiệm vụ sắp xếp tổ chức Công an cấp tỉnh, cấp xã và nhiệm vụ bảo đảm ANTT đang đặt ra rất cấp bách, với yêu cầu rất cao, tính chất "vừa chạy, vừa xếp hàng". Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu các đồng chí Giám đốc Công an 34 địa phương các việc cần làm ngay, các việc trước mắt và các việc có tính chiến lược.

"Đối với yêu cầu cấp bách, cần sắp xếp về tổ chức để chúng ta có mô hình hướng tới hệ thống quản trị hiệu quả, phù hợp với tình hình. Đây cũng là thời điểm chúng ta bước sang một giai đoạn lịch sử, cần rà soát lại để làm sao khi tổ chức hành chính mới đi vào hoạt động bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân, vận hành thông suốt, không có điểm nghẽn" - đồng chí Bộ trưởng chỉ rõ.

Bộ trưởng Lương Tam Quang, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương với 34 đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, thành phố.

Giao nhiệm vụ cho lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu các đồng chí Giám đốc thống nhất nhận thức, việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức đơn vị hành chính cấp huyện và tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã không đơn thuần là sự thay đổi về địa giới hành chính, mà là bước ngoặt về tư duy quản trị quốc gia, từ mô hình phát triển phân mảnh sang tư duy không gian tích hợp, từ đơn vị, địa phương sang liên kết vùng, tạo động lực tăng trưởng mới, mở rộng không gian phát triển, xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ. Từ đó, cũng phải có bước ngoặt về tư duy chiến lược trong quản trị an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Bộ trưởng cho rằng, ANTT phải khẳng định rõ vai trò nền tảng cho thành công của phát triển trong giai đoạn cách mạng mới. Khác với trước đây, an ninh để phát triển, hiện nay yêu cầu bảo vệ an ninh cao hơn - ngoài an ninh để phát triển, an ninh phải là nền tảng cho thành công của phát triển, không chỉ đòi hỏi phát triển tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ ANTT có tính truyền thống, mà phải tiên phong đi đầu trong thực hiện các chủ trương chiến lược của Đảng, nhạy bén trong nắm tình hình, tham mưu, hiến kế, cung cấp môi trường hoà bình, ổn định, bảo đảm sự vững chắc cho thành công của phát triển.

Giám đốc Công an TP.HCM Mai Hoàng phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi lễ.

"Trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm ANTT được phân cấp mạnh mẽ theo hướng "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm". Đây cũng là chủ trương thực hiện trong toàn hệ thống chính trị, đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ ANTT, với trách nhiệm lớn hơn, vẻ vang hơn, đòi hỏi tư duy nhạy bén, linh hoạt, tính chủ động, quyết tâm, quyết liệt và kiên trì cao hơn của mỗi đồng chí Giám đốc", Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu quan điểm.

Từ đó, đồng chí Bộ trưởng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương phải hỗ trợ, tạo thuận lợi tối đa, đồng hành cùng các ngành, các cấp, doanh nghiệp, doanh nhân, nhân dân thực hiện các nghị quyết chiến lược mà Đảng đề ra. Trong giai đoạn cách mạng mới, qua công tác bảo đảm ANTT, phải kịp thời phát hiện, kiến nghị khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội, giảm thiểu nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm; phải hỗ trợ, tạo thuận lợi cao nhất cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, người dân. Trong điều tra, xử lý tội phạm, cần xử lý nghiêm minh các hành vi tội phạm, gắn với bảo đảm lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân, kiến tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển chất lượng cao, bền vững của đất nước...

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Công việc trước mắt rất bộn bề, trách nhiệm bảo vệ ANTT ở mỗi địa phương mới rất vinh quang và vẻ vang. Bộ trưởng Lương Tam Quang tin tưởng, với tư duy mới, tầm nhìn mới trong khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu, các đồng chí nhận quyết định trong thời khắc lịch sử hôm nay sẽ phát huy cao nhất kinh nghiệm, trí tuệ của bản thân, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu, đoàn kết, thống nhất cùng với tập thể Ban Thường vụ, Ban Giám đốc Công an các tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng cấp tỉnh, lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn và Công an các đơn vị, địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an và nhân dân tin cậy, giao phó...

Xúc động đại diện 34 Giám đốc Công an tỉnh, thành phố phát biểu nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và các đơn vị chức năng của Bộ Công an đã luôn dành sự quan tâm đặc biệt; lãnh đạo, chỉ đạo sát sao trong quá trình triển khai thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy Công an các tỉnh, thành phố theo tinh thần Nghị quyết của Trung ương; trong đó, đã quan tâm, tín nhiệm, bố trí các đồng chí đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công an 34 tỉnh, thành phố phục vụ việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp.

Bộ trưởng Lương Tam Quang với các đại biểu tham dự buổi lễ.

Trân trọng lĩnh hội đầy đủ, nghiêm túc những ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Lương Tam Quang, Thiếu tướng Mai Hoàng xác định đây là những định hướng và nhiệm vụ trọng tâm để Công an các địa phương triển khai thực hiện trong thời gian tới. "Chúng tôi nhận thức rất sâu sắc yêu cầu đổi mới mạnh mẽ về tư duy đối với công tác Công an trong giai đoạn đất nước chuyển mình. Không chỉ đảm bảo vững chắc ANTT mà còn phải góp phần mở rộng không gian phát triển; tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ, đồng hành cùng các ngành, các cấp, doanh nghiệp và nhân dân thực hiện thắng lợi các chủ trương của Đảng đã đề ra".

Vinh dự, tự hào nhưng cũng là trách nhiệm hết sức lớn lao, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh xin hứa sẽ đề cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, phát huy cao nhất năng lực; đoàn kết cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Công an địa phương; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; sẵn sàng hy sinh, vì sự phát triển của đất nước, vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân...