Công chúa Bỉ quay lại Harvard sau khi vướng rắc rối vì ông Trump

Công chúa Elisabeth của Bỉ sẽ quay lại Đại học Harvard (Mỹ) vào mùa thu năm nay để tiếp tục chương trình thạc sĩ Chính sách công.

Công chúa Bỉ trở lại Đại học Harvard vào kỳ học mùa thu. Ảnh: Reuters.

Thông tin này được nhà báo Wim Dehandschutter xác nhận với tạp chí HELLO! vào ngày 20/8, dù Hoàng gia Bỉ chưa đưa ra tuyên bố chính thức về vấn đề này.

Tương lai học tập của Công chúa Elisabeth từng bị đe dọa khi vào ngày 4/6, ông Trump ký lệnh cấm công dân nước ngoài nhập cảnh vào Mỹ bằng visa du học để theo học tại Harvard. Tuy nhiên, ngày 30/6, tòa án liên bang đã bác bỏ lệnh cấm, mở đường cho du học sinh trở lại.

Theo ông Dehandschutter, công chúa từ chối nhận đặc quyền từ địa vị hoàng gia vì không muốn được ưu ái so với các sinh viên quốc tế khác. Ông nhấn mạnh nếu chính quyền Tổng thống Trump đưa ra ngoại lệ cho Công chúa Elisabeth, điều này sẽ gây phản ứng ngược bởi có thể bị xem là ủng hộ phân biệt đối xử với các sinh viên khác.

Ông Dehandschutter cho rằng giai đoạn du học mang ý nghĩa đặc biệt với công chúa. Khi kết thúc việc học, cô sẽ chính thức trở về và bắt đầu chuẩn bị cho việc trở thành nữ hoàng.

Vua Philippe (65 tuổi) lên ngôi năm 2013 sau khi cha ông là Quốc vương Albert thoái vị vì sức khỏe. Trả lời về khả năng nhường ngôi cho con gái trong tương lai, ông nói rằng một vị vua có thể thoái vị, nhưng không nghỉ hưu. Ông sẽ tiếp tục làm việc cho nước Bỉ, đồng thời cho con gái thời gian để tận hưởng tuổi trẻ, phát triển bản thân và nhìn ra thế giới.

Theo People, Công chúa Elisabeth là con cả của Vua Philippe và Hoàng hậu Mathilde, là người thừa kế ngai vàng và dự kiến sẽ trở thành nữ hoàng đầu tiên trong lịch sử Bỉ.

Sau khi tốt nghiệp cử nhân Lịch sử và Chính trị tại Đại học Oxford, cô ghi danh vào trường Harvard Kennedy vào năm 2024 để theo học chương trình thạc sĩ về Chính sách công.

Ngoài việc học tập, công chúa còn mang tước hiệu Nữ công tước Brabant và đã hoàn thành khóa huấn luyện quân sự tại Học viện Quân sự Hoàng gia Brussels, hiện giữ quân hàm trung úy trong ba binh chủng của Lực lượng Vũ trang Bỉ.

Ngoài Công chúa Elisabeth, Vua Philippe và Hoàng hậu Mathilde còn có ba người con khác là Hoàng tử Gabriel (22 tuổi), Hoàng tử Emmanuel (19 tuổi) và Công chúa Eléonore (17 tuổi).