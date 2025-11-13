'Công chúa cơ bắp' gây sốt khắp mạng xã hội Trung Quốc

Cô nàng họ Wu (34 tuổi) đến từ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc đang là hot girl gây chú ý khắp mạng xã hội với biệt danh "công chúa cơ bắp".

Clip hút triệu view của 'công chúa cơ bắp' Trung Quốc Wu (34 tuổi) gây ấn tượng với khuôn mặt dễ thương, giọng nói ngọt ngào trái ngược thân hình cơ bắp đồ sộ.

Wu gây ấn tượng ngay lập tức với bất kỳ ai lướt qua clip của mình khi có khuôn mặt xinh như búp bê, giọng nói dịu dàng trái ngược với thân hình đồ sộ.

Trong các video ngắn trên Douyin (phiên bản TikTok của Trung Quốc), Wu thường hát những đoạn nhạc vui nhộn và làm điệu bộ dễ thương, đồng thời tạo dáng khoe cơ bắp.

Wu gây sốt với những video khoe cơ bắp dễ thương.

Những video của cô không chỉ lan truyền tại Trung Quốc mà còn được chia sẻ, đón nhận ở nhiều nước châu Á khác như Thái Lan, Nhật Bản và Việt Nam. Cô được yêu mến khi tự đặt biệt danh cho mình là "cô nàng dễ thương vùng Đông Bắc".

"Trời ơi choáng quá, khuôn mặt dễ thương của cô ấy khiến tôi bất ngờ khi cô ấy cởi áo khoác và khoe cơ bắp", "Cô ấy vừa xinh vừa ngầu", "Ai bảo con gái không thể vừa cơ bắp vừa đáng yêu như em bé chứ" - nhiều tài khoản bình luận.

Phần lớn dân mạng ấn tượng với sự tương phản trong ngoại hình của cô, gọi Wu là "Barbie cơ bắp" hay "công chúa cơ bắp".

Theo ZK News, Wu là ngôi sao thể hình kiêm nhà sáng tạo nội dung. Vóc dáng hiện tại của cô nàng là kết quả của 4 năm kiên trì tập gym, mỗi ngày rèn luyện ít nhất 4 tiếng.

Wu đã có 4 năm kiên trì tập gym.

Trong video đạt triệu view, Wu chia sẻ rằng ban đầu đến với phòng gym vì muốn cải thiện vóc dáng. Tuy nhiên, sau khi bắt tay vào tập luyện và ăn uống khoa học, cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của cô đều có sự cải thiện, ngày càng tự tin hơn.

"Hơn bốn năm kiên trì đã mang đến cho tôi nhiều thứ. Phụ nữ phải tự tin, chúng ta không hoàn hảo và không thể thay đổi các đặc điểm di truyền, nhưng có thể thay đổi vóc dáng và quan điểm sống", Wu nói.