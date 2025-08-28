Công chúa Dubai được cầu hôn 1 năm sau tuyên bố bỏ chồng gây sốc

Một năm sau tuyên bố ly hôn người chồng đầu tiên, Công chúa Sheikha Mahra Bint đã tìm được tình yêu mới là rapper French Montana, người cũng từng trải qua hôn nhân đổ vỡ.

Công chúa Dubai Sheikha Mahra Bint đến với rapper French Montana sau khi ly hôn người chồng đầu. Ảnh: Sheik Mahra/Telegram.

Nam rapper người Mỹ gốc Moroco đã cầu hôn Công chúa Sheikha Mahra Bint (31 tuổi) trong thời gian diễn ra Tuần lễ thời trang Paris hồi tháng 6, người đại diện của anh xác nhận với TMZ hôm 27/8.

French Montana (41 tuổi), tên thật là Karim Kharbouch, đã ngỏ lời sau khi anh sải bước trên sàn diễn với tư cách là người mẫu của show “3.Paradis Ready to Wear Spring/Summer 2026” tại thủ đô nước Pháp.

Tuy nhiên, đại diện của nam rapper chưa chia sẻ thông tin chi tiết về lời cầu hôn cũng như thời gian diễn ra hôn lễ.

Khi đến với nhau, cả Sheikha Mahra và French Montana đều là người từng đổ vỡ trong hôn nhân. Trong khi công chúa ly hôn chồng vào năm 2024, nam rapper cũng ly hôn vợ Deen Kharbouch vào năm 2012 sau 5 năm kết hôn và hoàn tất thủ tục ly hôn vào năm 2014.

Cặp đôi được cho gặp gỡ từ mùa thu năm 2024. Ảnh: Sheik Mahra/Telegram.

Theo tạp chí Hello, 3 tháng sau khi đường ai nấy đi với chồng, Sheikha Mahra được nhìn thấy xuất hiện bên Montana ở Dubai. Cả hai cùng ăn tối, cưỡi lạc đà hay đi đến nhà thờ.

Sheikha Mahra là con ngoài giá thú của Tiểu vương Mohammed bin Rashid Al Maktoum với một phụ nữ Hy Lạp. Cô sống với mẹ ở Hy Lạp và Anh từ nhỏ, đến năm 25 tuổi mới về Dubai nhận cha.

Từng theo học tại Đại học London (Anh) nên Sheikha Mahra cũng có phong cách và suy nghĩ rất cởi mở. Nàng công chúa không dùng mạng che mặt hay khăn trùm đầu như số đông phụ nữ Hồi giáo, thậm chí từng đăng hình mặc bikini lên mạng xã hội.

Bởi vậy, cô còn được nhiều người gọi là "nàng công chúa nổi loạn". Sau một thời gian sống trong hoàng gia, cô mới dần thay đổi phong cách, trở nên nền nã, kín đáo hơn.

Tháng 6/2023, công chúa tổ chức hôn lễ hoành tráng với Hoàng thân Sheikh Mana Bin Mohammed Al Maktoum sau thời gian tìm hiểu. Sau đó, cặp đôi sớm có con chung là một bé gái.

Tuy nhiên chỉ sau 1 năm kết hôn, tháng 7/2024, Sheikha Mahra gây sốc khi thông báo ly hôn chồng qua một bài đăng trên Instagram. "Gửi chồng thân yêu, em xin tuyên bố em ly hôn với anh, em ly hôn với anh, và em ly hôn với anh", cô viết. Cách viết này được cho chế giễu một truyền thống Hồi giáo được gọi là Talaq-e-biddat (Ly hôn tức thì) - một tục lệ cho phép đàn ông Hồi giáo ly hôn vợ ngay lập tức bằng cách tuyên bố 3 lần. Truyền thống này đã bị cấm ở nhiều quốc gia.

Động thái của nàng công chúa được xem là chưa có tiền lệ, thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội thời điểm đó. Trước tuyên bố ly hôn, dân mạng cũng soi ca cặp đôi đã bỏ theo dõi nhau trên mạng xã hội, Sheikha Mahra cũng xóa mọi hình ảnh liên quan đến người chồng tỷ phú.