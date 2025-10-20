Công điện khẩn trước khi bão số 12 đổ bộ

Bộ GD&ĐT nêu 4 nội dung chính, yêu cầu các Sở GD&ĐT thực hiện để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên trong đợt bão này.

Bão số 12 dự kiến đổ bộ vào khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Ngày 20/10, Bộ GD&ĐT ban hành Công điện số 1846/CĐ-BGDĐT gửi giám đốc Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 12 (bão Fengshen).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão Fengshen đã đi vào vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông và trở thành cơn bão số 12 trong năm 2025.

Trong những ngày tới, bão được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi - khu vực có địa hình phức tạp, gồm vùng núi, đồng bằng hẹp và ven biển dài, dễ chịu tác động của thiên tai.

Bão số 12 kết hợp không khí lạnh được dự báo gây mưa lớn diện rộng, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại đồng bằng duyên hải; các khu vực ven biển có thể đối mặt với xói mòn, xâm thực do sóng lớn.

Do đó, để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại và đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, cán bộ cùng cơ sở vật chất ngành giáo dục, Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT thực hiện nghiêm một số nội dung như sau:

Thứ nhất là theo dõi chặt chẽ diễn biến bão và mưa lũ, duy trì liên hệ thường xuyên với cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ địa phương để kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra.

Thứ hai là xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý, sẵn sàng triển khai học trực tuyến hoặc tạm hoãn lịch học trong thời gian mưa bão phức tạp.

Thứ ba là rà soát, kiểm tra, củng cố cơ sở vật chất trường học, nhất là tại các điểm trường vùng sâu, vùng xa, nơi có nguy cơ sạt lở hoặc ngập úng; di dời tài sản, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ, sách giáo khoa đến nơi an toàn để hạn chế thiệt hại.

Thứ tư là thường xuyên cập nhật tình hình, tổng hợp thiệt hại và báo cáo kịp thời cho UBND cấp tỉnh để chỉ đạo khắc phục, đồng thời gửi báo cáo về Bộ GD&ĐT để tổng hợp trình Chính phủ.