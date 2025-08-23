Cộng đồng thiết kế đưa tư duy bền vững trở thành động lực sáng tạo

Tư duy bền vững không còn là lựa chọn cá nhân, mà trở thành dòng chảy mạnh mẽ trong cộng đồng thiết kế, kết nối Việt Nam với xu hướng và mối quan tâm về xã hội, môi trường.

Thế hệ trẻ hôm nay không chỉ nói về môi trường, mà còn kiến tạo các giải pháp để bảo vệ hệ sinh thái.

Cách người trẻ lên tiếng vì môi trường

Khác với trước đây, khi khái niệm “xanh” chỉ là lựa chọn mang tính cá nhân, người trẻ hiện đại đang đưa tư duy bền vững trở thành yếu tố cốt lõi trong mọi quyết định sáng tạo. Mỗi thiết kế là một phát ngôn về thế giới mà họ mong muốn góp phần định hình.

Dù là công trình kiến trúc, sản phẩm tiêu dùng hay chiến dịch truyền thông, người trẻ đang lặng lẽ lên tiếng vì sự phát triển bền vững bằng ngôn ngữ của sáng tạo - bền vững, trách nhiệm nhưng vẫn giàu cảm xúc.

Kiến trúc hiện đại được xem là có mối liên hệ trực tiếp với môi trường và hệ sinh thái, từ đó tác động đến các khía cạnh của trải nghiệm sống đương đại, đặc biệt trong bối cảnh đô thị.

Trong kiến trúc, đó là những nỗ lực kéo dài vòng đời công trình, giảm thiểu tác động của quyết định thiết kế lên lượng khí thải cùng năng lượng tiêu hao trong quá trình xây dựng và vận hành công trình. Trong thiết kế sản phẩm, đó là cách lựa chọn vật liệu tái chế, quy trình sản xuất tiết kiệm năng lượng. Với thiết kế đồ họa và truyền thông, đó là những chiến dịch thay đổi nhận thức về môi trường, khuyến khích hành vi tiêu dùng có trách nhiệm. Ngay cả ngành thời trang - lĩnh vực từng bị xem là “kẻ gây ô nhiễm thầm lặng” - cũng đang chứng kiến làn sóng mới từ các nhà thiết kế trẻ: Chất liệu hữu cơ, tái chế, mô hình sản xuất giới hạn.

Cuộc đối thoại giữa các nhà đổi mới thiết kế châu Âu và Việt Nam, bao gồm các phương pháp tiếp cận đa dạng đối với vật liệu bền vững, tái chế vật liệu.

Dù ở lĩnh vực nào, hành động vì môi trường cũng đang được thể hiện rõ nét qua chính công cụ người trẻ thành thạo nhất - chuyên môn sáng tạo.

Nơi thử nghiệm và tiếp cận các chuẩn mực quốc tế

Các sân chơi cho cộng đồng thiết kế như workshop, triển lãm, cuộc thi đang dần trở thành điểm gặp gỡ để người trẻ Việt tiếp cận những chuẩn mực thiết kế bền vững toàn cầu. Không dừng lại ở việc chia sẻ kiến thức, các hoạt động này tạo điều kiện để giới trẻ tiếp cận phương pháp, tư duy và công cụ mới từ các chuyên gia giàu kinh nghiệm; đồng thời phản chiếu lại cách họ hiểu và áp dụng các nguyên tắc bền vững trong bối cảnh của Việt Nam.

Giải thưởng “Thiết kế Bền vững EU - Việt Nam” gồm loạt hoạt động triển lãm, tọa đàm công khai và hội thảo dành cho cộng đồng thiết kế đồ họa, truyền thông đa phương tiện.

Chia sẻ tại một hội thảo về thiết kế sản phẩm, nhà thiết kế Andrea Mancuso cho biết: “Khi nhìn thấy đồ vật, chúng ta chỉ thấy kết quả cuối cùng, còn toàn bộ quá trình đằng sau nó hoàn toàn bị ẩn giấu. Song, chính quá trình đó mới là điều khiến tôi hứng thú nhất. Tôi muốn thể hiện không chỉ một câu chuyện, mà còn cả khả năng nổi bật, trò chuyện, truyền tải thông điệp thực sự của vật liệu”.

Nhà thiết kế Andrea Mancuso chia sẻ quan điểm về thiết kế.

Thông qua các cuộc trao đổi chuyên sâu, người tham dự không chỉ học hỏi kinh nghiệm quốc tế, mà còn có cơ hội khẳng định bản sắc địa phương qua cách tiếp cận riêng - từ chất liệu, ngôn ngữ thiết kế đến giải pháp phù hợp môi trường văn hóa - xã hội bản địa. Có thể nói, cộng hưởng và cá nhân hóa đang là hướng đi rõ nét của thế hệ sáng tạo mới: Giao thoa văn hóa nhưng vẫn gìn giữ được bản sắc riêng.

Chính từ những không gian kết nối đó, một nền tảng vững chắc đang dần hình thành để nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo có trách nhiệm. EVSDA được khởi xướng bởi Phái đoàn Liên minh Châu Âu đang trở thành không gian để cộng đồng thiết kế Việt thử sức, tiếp cận và hòa nhịp cùng các xu hướng sáng tạo đang định hình thế giới.

Với chủ đề “Hướng tới chuyển đổi xanh và phát triển bền vững”, EVSDA hướng đến những giải pháp thiết kế gần gũi, có tính ứng dụng cao nhưng mang theo tầm nhìn dài hạn và cam kết bền vững.

Giải thưởng gồm 4 hạng mục: “Kiến trúc bền vững”, “Thiết kế sản phẩm”, “Thiết kế truyền thông” và “Sáng kiến đột phá”. Giải thưởng đang nhận hồ sơ từ các nhà thực hành làm việc tại Việt Nam, với những dự án triển khai trong bối cảnh Việt Nam và thời hạn tiếp nhận từ ngày 1/7 đến ngày 15/9.

Độc giả truy cập tại đây để tham khảo thêm thông tin chi tiết về giải thưởng.