Công dụng chữa bệnh của củ gừng

Một số người sử dụng gừng như một bài thuốc tại nhà để trị cảm lạnh hoặc đau họng. Đặc tính kháng virus, kháng khuẩn, chống viêm của gừng có thể giúp kiểm soát cơn đau và viêm.

Từ rất lâu, gừng đã được sử dụng như một loại thuốc thảo dược để hỗ trợ trị một số chứng đau do viêm khớp, đau bụng, buồn nôn,... Ngày nay, mọi người vẫn thường sử dụng gừng khi bị ho hoặc cảm lạnh. Nghiên cứu khoa học cho thấy gừng có đặc tính dược liệu có thể giúp làm giảm các triệu chứng cảm lạnh hoặc đau họng.

Chưa có bằng chứng khoa học cụ thể chứng minh gừng có thể chữa khỏi cảm lạnh nhưng nghiên cứu cho thấy nó có thể giúp rút ngắn thời gian bị cảm lạnh, cải thiện các triệu chứng như ho, nghẹt mũi,...

Có bằng chứng cho thấy gừng có thể ngăn ngừa cảm lạnh tái phát bằng cách làm dịu cơn đau họng, giúp giảm đau và viêm. Tuy nhiên, vẫn cần thêm các nghiên cứu về gừng để củng cố bằng chứng này.

Đặc tính dược liệu của gừng

Gừng chứa các hợp chất gọi là gingerol và shogaol - những hợp chất này được đánh giá là mang lại cho gừng các đặc tính dược liệu của nó. Các nghiên cứu cho thấy gừng có các đặc tính sau có thể giúp ngăn ngừa và điều trị cảm lạnh:

Kháng khuẩn

Gừng chứa nhiều hợp chất, chẳng hạn như monoterpenoid, sesquiterpenoid và hợp chất phenolic, có đặc tính kháng khuẩn rộng rãi chống lại nhiều loài vi sinh vật, chẳng hạn như vi khuẩn và nấm.

Gừng có thể giúp ngăn ngừa sự sinh sôi của một số vi khuẩn là tác nhân gây ra các triệu chứng cảm lạnh. Các chuyên gia cho rằng đặc tính kháng khuẩn của gừng có thể là một giải pháp thay thế hữu ích cho thuốc kháng sinh tổng hợp khi bị cảm nhẹ.

Kháng virus

Trong các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, với liều lượng cao, gừng cho thấy đặc tính kháng virus khá mạnh, có tác dụng tốt trong việc ngăn ngừa và điều trị virus gây cảm cúm. Một nghiên cứu năm 2024 cho thấy sự kết hợp giữa chiết xuất gừng và tỏi có hiệu lực kháng virus cao hơn so với gừng hoặc tỏi đơn thuần. Mọi người có thể thử thêm gừng và tỏi vào bữa ăn để tăng tác dụng kháng virus, ngăn ngừa cảm cúm và cảm lạnh trong mùa đông.

Trà chanh gừng có thể giúp làm dịu các triệu chứng cảm lạnh nhờ gừng giúp làm ấm cơ thể, chống viêm và chanh cung cấp vitamin C tăng cường miễn dịch.

Kháng viêm

Trong các mô hình phòng thí nghiệm về nhiễm trùng họng, gừng cho thấy hoạt tính kháng viêm. Các nhà nghiên cứu cho rằng gừng có thể làm giảm viêm họng, tức là tình trạng viêm ở phía sau cổ họng. Điều này có thể giúp làm dịu cơn đau họng, một triệu chứng phổ biến của cảm lạnh.

Gừng chứa nhiều chất chống oxy hóa

Chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào do viêm và gừng có đặc tính chống oxy hóa đáng kể. Gừng tươi nhanh chóng bị mất nước do hàm lượng nước cao và việc sấy khô gừng có thể giúp duy trì đặc tính chống oxy hóa của nó.

Cách dùng gừng trị đau họng

Gừng có vị cay và tác dụng làm ấm. Các đặc tính dược liệu của gừng có thể giúp giảm đau họng hoặc nhiễm trùng họng. Kết hợp gừng với mật ong và các thành phần chống viêm khác là một cách phổ biến để làm dịu cổ họng.

Mọi người có thể tham khảo một số cách dùng gừng trị đau họng tại nhà:

Cho gừng tươi băm nhỏ vào nước nóng với vài lát chanh, để ngấm và uống nóng từng ngụm nhỏ.

Nhai một lát gừng tươi, ngậm và nuốt từng chút nước gừng.

Thêm gừng tươi vào công thức nấu ăn hàng ngày.

Thêm gừng tươi vào nước ép hoặc sinh tố rau củ.

Làm một ly gừng "shot" bằng cách xay gừng tươi với nước dừa.

Mọi người cũng có thể dùng gừng theo những cách khác, chẳng hạn như trà gừng dạng túi lọc, viên ngậm, viên nén hoặc viên nang gừng. Dùng gừng dạng viên nang có thể hữu ích cho những người không thích vị gừng.

Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), gừng an toàn khi sử dụng trong thực phẩm và đồ uống. Tuy nhiên, FDA không quản lý các chất bổ sung gừng. Do độ tinh khiết và chất lượng của các sản phẩm gừng sẽ khác nhau, người sử dụng cần chú ý thận trọng và nên tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi dùng.

Những người có bệnh lý nền hoặc đang dùng bất kỳ loại thuốc nào nên tham khảo ý kiến chuyên gia y tế trước khi sử dụng gừng trong các biện pháp khắc phục tại nhà hoặc thực phẩm bổ sung. Phụ nữ mang thai cũng nên thận trọng khi sử dụng gừng.

Một số cách kết hợp gừng tăng hiệu quả dược liệu

Nghiên cứu trước đây cho thấy gừng có thể có tác dụng kháng khuẩn mạnh hơn khi kết hợp với mật ong, vốn cũng là một chất kháng khuẩn. Mọi người có thể tạo ra một thức uống làm dịu cổ họng bằng cách thêm gừng tươi xay và mật ong vào nước nóng.

Một số thành phần chống viêm bổ sung mà bạn có thể thêm vào đồ uống gừng bao gồm:

Đinh hương

Cây cúc tím

Kinh giới cay

Húng tây

Xô thơm

Tuy nhiên, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thử các bài thuốc thảo dược mới để tránh những tương tác không mong muốn.