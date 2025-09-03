Công nghệ AI trên xe - tiện lợi đi kèm thách thức

Genesis và Hyundai tiếp tục dẫn đầu trong nghiên cứu J.D. Power 2025, khi trí tuệ nhân tạo dần định hình trải nghiệm lái xe mới.

Trong một thập kỷ qua, J.D. Power đã đồng hành cùng các hãng xe trong việc nghiên cứu trải nghiệm người dùng với hơn 100 công nghệ mới, qua đó thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong ngành ôtô. Năm nay, báo cáo U.S. Tech Experience Index (Chỉ số Trải nghiệm Công nghệ tại Mỹ -TXI) 2025 bước sang năm thứ 10, lần đầu tiên bổ sung hạng mục "xe thông minh", phản ánh xu hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng rộng rãi trong lĩnh vực xe hơi.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đóng vai trò ngày càng quan trọng trong trải nghiệm người dùng trên các mẫu xe phổ thông lẫn xe sang.

Nghiên cứu TXI 2025 được thực hiện trên 76.230 khách hàng sở hữu xe đời 2025, khảo sát sau 90 ngày sử dụng, trong khoảng thời gian từ tháng 6/2024 đến tháng 5/2025. Hạng mục mới bao gồm 7 công nghệ AI nhằm nâng cao trải nghiệm người lái bằng cách dự đoán nhu cầu. Những tính năng như khởi động thông minh, điều hòa tự động hay tùy chỉnh chế độ lái đều đạt mức hài lòng cao và ít gặp sự cố.

Theo bà Kathleen Rizk, Giám đốc cấp cao phụ trách trải nghiệm người dùng tại J.D. Power, các công nghệ thông minh không chỉ giúp giảm tải cho tài xế mà còn giải quyết nhiều bất tiện của hệ thống kỹ thuật số hiện nay. Tuy vậy, bà cũng nhấn mạnh rằng việc phát triển liên tục là cần thiết để khắc phục các hạn chế và khai thác hết tiềm năng.

Nhiều hãng xe ứng dụng AI trong hệ thống điều hòa, đơn cử như hệ thống Smart Climate Control của Genesis có khả năng tự động bật lọc không khí, sưởi hoặc làm mát ghế dựa trên điều kiện thời tiết ngoài trời và hành vi người dùng.

Báo cáo cho thấy một số công nghệ đang tạo tác động tích cực rõ rệt. Hệ thống điều hòa thông minh, vốn có khả năng tự điều chỉnh nhiệt độ và luồng gió, đã giúp giảm đáng kể số lỗi được báo cáo so với năm trước, đồng thời nâng mức độ hài lòng của người dùng. Đây được xem là giải pháp hữu hiệu trong bối cảnh nhiều hãng xe chuyển các nút điều chỉnh cơ học sang giao diện màn hình cảm ứng, khiến người lái mất nhiều thao tác hơn.

Tuy nhiên, không phải công nghệ mới nào cũng đem lại trải nghiệm thuận lợi. Chế độ rửa xe, tính năng được thiết kế để tự động chuẩn bị xe trước khi vào chuỗi rửa xe tự động tại nhiều nước, lại gây ra nhiều phiền toái. Dù ý tưởng ban đầu được đánh giá cao, nhưng việc tính năng này bị "chôn sâu" trong hệ thống giải trí khiến người dùng lúng túng, đặc biệt trong tình huống cần thao tác nhanh. Hơn một phần ba số khách hàng cho rằng họ cần thêm hướng dẫn, trong khi 15% phản ánh tốc độ thực thi còn chậm.

Tuy nhiên, không phải công nghệ hiện đại nào cũng mang lại trải nghiệm tích cực với người dùng, đặc biệt là công nghệ nhận diện và xác thực sinh trắc học.

Một điểm sáng khác là hệ thống thanh toán trong xe. Sau một thời gian bị thờ ơ vì ít ứng dụng và giao diện phức tạp, tính năng này đang trở lại với nhiều kỳ vọng. Khảo sát cho thấy 62% chủ xe mong muốn sử dụng, đặc biệt trong các tình huống gắn liền với phương tiện như trả phí sạc điện, nhiên liệu, bãi đỗ hay trạm thu phí. Nếu được thiết kế đơn giản và trực quan hơn, đây có thể là một trong những công nghệ thành công nhất trong thế hệ xe thông minh.

Trong khi đó, công nghệ nhận diện và xác thực lại nổi lên như một thách thức mới. Người dùng ngày càng ít phàn nàn về lỗi phần cứng, thay vào đó là sự phức tạp trong sử dụng các hệ thống hiện đại. Sinh trắc học, điều khiển không chạm hay giám sát người lái đều ghi nhận tỷ lệ sự cố cao, cho thấy độ tin cậy chưa ổn định. Điều này khiến các hãng xe phải cân nhắc kỹ lưỡng: làm sao để công nghệ mới thực sự nâng cao trải nghiệm thay vì trở thành rào cản.

Trong bảng xếp hạng tổng hợp, Genesis xếp vị trí đầu tiên trong năm thứ 5 liên tiếp. Với phân khúc phổ thông, Hyundai tiếp tục dẫn đầu trong 6 năm liền.

Trái ngược với những công nghệ còn gây tranh cãi, camera cảnh báo điểm mù lại được đón nhận nồng nhiệt. Có tới 93% chủ xe thường xuyên sử dụng và 74% mong muốn trang bị trên mẫu xe tiếp theo. Đặc biệt, những chiếc xe có tính năng này thường được bán ra nhanh hơn so với các mẫu không có.

Ở nhóm thương hiệu, Genesis tiếp tục khẳng định vị thế khi đứng đầu toàn ngành và phân khúc xe sang năm thứ 5 liên tiếp với 538 điểm (trên thang điểm 1.000). Cadillac (526 điểm) và Lincoln (523 điểm) lần lượt theo sau. Trong khi đó, Hyundai giữ vững ngôi đầu ở phân khúc phổ thông năm thứ 6 liên tiếp với 493 điểm, tiếp đến là Kia (474 điểm) và Mitsubishi (471 điểm).

Trí tuệ nhân tạo đang mang lại cả cơ hội lẫn thách thức, và thành công của các hãng xe sẽ được quyết định bởi việc công nghệ có thật sự làm hài lòng người dùng hay không.

Nhiều mẫu xe cũng được vinh danh cho những công nghệ cụ thể. Land Rover Defender nổi bật với hệ thống lọc khí tiên tiến ở hạng mục tiện nghi; Toyota Land Cruiser và Sequoia được đánh giá cao nhờ gương chiếu hậu camera. Trong mảng kết nối, Genesis GV80 và Hyundai Santa Fe gây ấn tượng với chìa khóa số qua điện thoại. GMC Hummer EV được trao giải ở hạng mục hỗ trợ lái nhờ tính năng hỗ trợ chuyển làn, trong khi Hyundai Santa Fe được công nhận với camera điểm mù. Đối với xe điện, Kia EV9 giành giải ở phân khúc phổ thông với công nghệ lái một bàn đạp.