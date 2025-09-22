Cộng sự của 'Vua hổ' bị hổ tấn công đến chết

Theo các nhà chức trách, một người huấn luyện hổ đã bị một con hổ lớn do chính ông chăm sóc tấn công đến chết tại khu bảo tồn ở Oklahoma (Mỹ) vào cuối tuần.

Ryan Easley bị hổ tấn công đến chết và nguyên nhân dẫn đến vụ việc chưa được làm rõ. Ảnh: Growler Pines Tiger Preserve.

Người huấn luyện tên Ryan Easley đã tử vong sau khi bị một con hổ tấn công trong "tai nạn" xảy ra vào hôm 20/9 tại Khu bảo tồn hổ Growler Pines ở Hugo, theo bài đăng trên Facebook của đại diện khu bảo tồn. Easley từng là "cộng sự" của ngôi sao của bộ phim Tiger King (Vua hổ), Joe Exotic.

"Thảm kịch này là lời nhắc nhở đau đớn về cả vẻ đẹp lẫn sự bất trắc của thế giới tự nhiên. Ryan đã hiểu những rủi ro đó - không phải vì liều lĩnh mà vì tình yêu thương", bài viết bày tỏ.

Cũng theo khu bảo tồn, những con vật mà Easley chăm sóc không không chỉ đơn thuần là những con thú mà đã có một mối liên kết bắt nguồn từ sự tôn trọng, chăm sóc hàng ngày và tình yêu thương.

The New York Post đưa tin trung tâm bảo tồn này cũng đã hủy tất cả các tour du lịch và gặp gỡ cho đến khi có thông báo mới. Trước đây, du khách có thể đặt các chuyến đi có hướng dẫn và xem các buổi trình diễn về cách huấn luyện những loài thú thuộc loài mèo lớn.

Easley đã dành nhiều năm để chăm sóc và gắn bó với những con hổ. Ảnh: Growler Pines Tiger Preserve.

Các đồng nghiệp của Easley nhớ đến ông như một "người ủng hộ nhiệt thành cho việc bảo tồn động vật hoang dã".

"Tình yêu của ông dành cho động vật, đặc biệt là loài hổ, thể hiện rõ trong mọi khía cạnh cuộc sống. Ông đã dành cả cuộc đời mình để bảo vệ và chăm sóc những loài động vật tuyệt vời này, và ông tin tưởng sâu sắc vào sứ mệnh của Growler Pines - mang đến một mái nhà an toàn và mãi mãi phong phú cho những loài động vật được ông chăm sóc", khu bảo tồn bày tỏ.

Bài đăng nhấn mạnh Growler Pines không chỉ là nơi làm việc của Ryan, mà còn là tiếng gọi, niềm đam mê và mục đích sống của ông. Lòng dũng cảm, lòng trắc ẩn và sự tận tâm không ngừng nghỉ của ông đối với động vật hoang dã sẽ không bao giờ bị lãng quên.