Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giáo dục

Cách tính lương giáo viên từ 1/1/2026

  • Thứ sáu, 7/11/2025 09:30 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Theo đề xuất của Bộ GD&ĐT, với hệ số đặc thù dự kiến 1,25 và 1,15, lương tháng giáo viên cao nhất lên gần 19 triệu đồng, chưa kể phụ cấp.

Lương giáo viên phổ thông có thể đạt gần 19 triệu đồng khi có thêm hệ số lương đặc thù. Ảnh: Đinh Hà.

Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo để lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Theo dự thảo nghị định, tất cả nhà giáo đều được hưởng hệ số lương đặc thù. Trong đó, giáo viên mầm non công lập được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,25 so với hệ số lương hiện hưởng; các chức danh nhà giáo khác được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,15 so với hệ số lương hiện hưởng.

Những thầy cô đang dạy học sinh khuyết tật, hòa nhập, trường nội trú có hệ số 1,2-1,3.

Hệ số lương đặc thù được tính với mức lương và không dùng để tính mức phụ cấp. Công thức tính mức lương đối với nhà giáo như sau:

Công thức tính lương giáo viên = Lương cơ sở x Hệ số lương hiện tại x Hệ số lương đặc thù.

Theo Bộ GD&ĐT, với hệ số đặc thù, tiền lương của giáo viên sẽ cao nhất trong hệ thống thang bảng lương dành cho khối hành chính sự nghiệp theo quy định trong Luật Nhà giáo.

Bảng lương giáo viên mới với hệ số đặc thù dự kiến như sau:

luong giao vien 2026, cach tinh luong, bang luong giao vien, chinh sach luong giao vien, luong giao vien cao nhat, luong giao vien moi anh 1
luong giao vien 2026, cach tinh luong, bang luong giao vien, chinh sach luong giao vien, luong giao vien cao nhat, luong giao vien moi anh 2

Nếu được thông qua, nghị định sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Khi thực hiện chính sách mới, hệ số lương đặc thù tiếp tục được thực hiện, việc chuyển xếp từ lương cũ sang lương mới thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Theo tính toán của Bộ GD&ĐT, ngân sách phát sinh chủ yếu cho đối tượng là giáo viên mầm non, phổ thông do chiếm số lượng lớn nhà giáo và các sơ sở giáo dục khác biệt khác đang tự chủ mức độ 3, 2. Theo đó, ngân sách phát sinh khoảng 1.652 tỷ đồng. Chi phí phát sinh chi trả phụ cấp lưu động khoảng 50 tỷ/năm.

Ngoài lương, nhà giáo còn được hưởng một số loại phụ cấp gồm phụ cấp thâm niên nhà giáo; phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo trực tiếp giảng dạy các cấp học, môn học, đối tượng dạy học và theo vùng miền công tác...

Những cuốn sách dành cho người đứng trước cánh cửa nghề nghiệp

Mục Giáo dục giới thiệu đến bạn đọc một số cuốn sách về chủ đề nghề nghiệp, hướng nghiệp, dành cho những bạn trẻ đang băn khoăn trước cánh cửa nghề nghiệp hay người trưởng thành quan tâm đến sự biến đổi nghề nghiệp trong xã hội hiện đại.

Chiến đạo giống cuộc đối thoại, gợi mở các câu hỏi của cuộc đời, giúp người trẻ chủ động định hướng nghề nghiệp, kiến tạo tương lai.

Eight - 8 cách làm chủ trí thông minh nhân tạo: “Đa số công việc mà công viên chức đang phụ trách cuối cùng đều sẽ bị thay thế bởi trí thông minh nhân tạo", cuốn sách này sẽ giải đáp câu hỏi đó

Lý do lương giáo viên sẽ được xếp cao nhất

Theo Bộ GD&ĐT, thu nhập chưa đủ sống là một phần nguyên nhân khiến tình trạng giáo viên nghỉ việc có xu hướng tăng, do đó cần quy định về lương đặc thù, tăng phụ cấp.

11:32 3/11/2025

Ngọc Bích

lương giáo viên 2026 cách tính lương bảng lương giáo viên chính sách lương giáo viên lương giáo viên cao nhất lương giáo viên mới Bộ Giáo dục và Đào tạo lương giáo viên thu nhập giáo viên phụ cấp giáo viên thu nhập giáo viên hệ số đặc thù giáo viên mầm non giáo viên phổ thông Luật Nhà giáo tiền lương nhà giáo

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý