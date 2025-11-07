Cách tính lương giáo viên từ 1/1/2026

Theo đề xuất của Bộ GD&ĐT, với hệ số đặc thù dự kiến 1,25 và 1,15, lương tháng giáo viên cao nhất lên gần 19 triệu đồng, chưa kể phụ cấp.

Lương giáo viên phổ thông có thể đạt gần 19 triệu đồng khi có thêm hệ số lương đặc thù. Ảnh: Đinh Hà.

Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo để lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Theo dự thảo nghị định, tất cả nhà giáo đều được hưởng hệ số lương đặc thù. Trong đó, giáo viên mầm non công lập được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,25 so với hệ số lương hiện hưởng; các chức danh nhà giáo khác được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,15 so với hệ số lương hiện hưởng.

Những thầy cô đang dạy học sinh khuyết tật, hòa nhập, trường nội trú có hệ số 1,2-1,3.

Hệ số lương đặc thù được tính với mức lương và không dùng để tính mức phụ cấp. Công thức tính mức lương đối với nhà giáo như sau:

Công thức tính lương giáo viên = Lương cơ sở x Hệ số lương hiện tại x Hệ số lương đặc thù.

Theo Bộ GD&ĐT, với hệ số đặc thù, tiền lương của giáo viên sẽ cao nhất trong hệ thống thang bảng lương dành cho khối hành chính sự nghiệp theo quy định trong Luật Nhà giáo.

Bảng lương giáo viên mới với hệ số đặc thù dự kiến như sau:

Nếu được thông qua, nghị định sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Khi thực hiện chính sách mới, hệ số lương đặc thù tiếp tục được thực hiện, việc chuyển xếp từ lương cũ sang lương mới thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Theo tính toán của Bộ GD&ĐT, ngân sách phát sinh chủ yếu cho đối tượng là giáo viên mầm non, phổ thông do chiếm số lượng lớn nhà giáo và các sơ sở giáo dục khác biệt khác đang tự chủ mức độ 3, 2. Theo đó, ngân sách phát sinh khoảng 1.652 tỷ đồng . Chi phí phát sinh chi trả phụ cấp lưu động khoảng 50 tỷ/năm.

Ngoài lương, nhà giáo còn được hưởng một số loại phụ cấp gồm phụ cấp thâm niên nhà giáo; phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo trực tiếp giảng dạy các cấp học, môn học, đối tượng dạy học và theo vùng miền công tác...