Công ty dược 'bôi trơn' 71 tỷ đồng cho những ai để thuốc vào bệnh viện

Cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM nhận hơn 47 tỷ đồng

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Huỳnh Nguyễn Lộc - nguyên Viện trưởng Viện Y Dược học dân tộc TP.HCM và Phạm Văn Chuẩn - nguyên nhân viên Viện này, cùng về tội "Nhận hối lộ", quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.