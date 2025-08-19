Công ty gặp rắc rối vì vụ shipper khẩu chiến với khách đặt 30 ly chè

Được nhiều người cho là nơi vị khách đặt chè làm việc, fanpage một công ty văn phòng phẩm ở Hà Nội bị dân mạng tấn công vô cớ.

Vụ việc ghi tên 30 cốc chè thu hút sự tranh cãi trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: Đào Phương.

Liên quan vụ việc một vị khách tên T.T. đặt 30 cốc chè, yêu cầu ghi tên lên từng cốc thu hút sự chú ý thời gian gần đây, công ty H. - được cho là nơi T.T. làm việc - đang trở thành nạn nhân bị bạo lực mạng.

Những bài đăng gần nhất của công ty này trên fanpage Facebook nhận nhiều tương tác "phẫn nộ", xuất hiện hàng trăm bình luận chửi bới, kêu gọi xử lý nữ nhân viên trong vụ việc.

Nhiều người thậm chí kêu gọi đánh giá 1 sao công ty này trên Google hay đặt hàng văn phòng phẩm, yêu cầu "ghi chú tên trên từng cái bút" để trả đũa. Hiện, nhiều chi nhánh, thậm chí cửa hàng văn phòng phẩm của công ty hứng chịu đánh giá 1 sao trên Google.

Tri Thức - Znews đã liên hệ công ty song chưa nhận được phản hồi. Trước đó vào ngày 17/8 khi vụ việc nổ ra, fanpage công ty phải khóa bình luận một số bài đăng.

Tin nhắn vị khách yêu cầu ghi tên từng người lên cốc chè.

Trước đó, trên một nhóm kín dành cho các tài xế giao hàng, shipper tên V.Đ. "bóc phốt" T.T. đặt đơn 30 cốc chè, giao về một địa chỉ ở Long Biên với quãng đường khoảng 4 km. Theo bài đăng, vị khách nhắn tin riêng cho nam shipper nhờ ghi tên từng người lên cốc, đính kèm ảnh ghi danh sách từng người tương ứng với loại chè đã gọi.

"Ghi tên hộ mình ngoài cốc chè với ạ", vị khách nữ tên T.T. nhắn. Tuy nhiên, V.Đ. tỏ ra khó chịu, đề nghị khách lần sau chia nhỏ đơn ra thay vì gọi số lượng lớn như vậy: "Ship ngấy nhất đơn thế này đó".

T.T. cũng không hài lòng trước thái độ của người giao hàng, cho rằng nếu anh không đi được thì không nên nhận đơn. Đáp lại, shipper cho biết người giao hàng không hề biết số lượng đồ trước khi nhận giao. Sau khi lời qua tiếng lại, T.Đ. bức xúc đăng bài "phốt", công khai cả số điện thoại, địa chỉ của vị khách nữ khiến cô bị nhiều người tấn công.

Sau khi bị tấn công, T.T. lên tiếng thông qua một bài đăng. Cô cho biết việc ghi tên từng người lên cốc là muốn nhờ quán thực hiện, không phải yêu cầu người giao hàng. Biết đơn to, cô còn nhờ quán đóng thùng để tiện cho shipper di chuyển. Sau khi bị tấn công, cô cho biết đã báo cáo sự việc đến ứng dụng giao hàng.

Ngày 19/8, một số trang mạng còn lan truyền thông tin nam shipper đã bị khóa tài khoản. Điều này càng khiến nhiều người phẫn nộ, đổ lỗi cho T.T. Cô đã khóa bảo vệ trang cá nhân, tắt máy từ khi sự việc xảy ra.