Pháp luật

Công ty giết mổ gia súc, gia cầm Minh Hiền bị phạt 320 triệu đồng

  • Thứ hai, 25/8/2025 09:34 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sở NN& MT Hà Nội ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Minh Hiền (cụm Công nghiệp Bích Hòa, xã Bình Minh) tổng số tiền 320 triệu, do có hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Cụ thể, nhà máy giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, sản xuất chế biến và bảo quản các sản phẩm từ thịt tại cụm công nghiệp Bích Hòa của công ty này không có giấy phép môi trường theo quy định (đối với cơ sở thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường theo quy định thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh), theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 14 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Sở Nông nghiệp và môi trường (NN& MT) Hà Nội yêu cầu Công ty TNHH Minh Hiền phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty TNHH Minh Hiền không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Cơ sở giết mổ gia súc gia cầm của Công ty TNHH Minh Hiền tại Cụm CN Bích Hòa, xã Bình Minh.

Theo Sở NN&MT Hà Nội, trên địa bàn thành phố có 701 cơ sở giết mổ, trong đó có 84 cơ sở giết mổ trâu bò, 201 cơ sở giết mổ lợn, 405 cơ sở giết mổ gia cầm, 11 cơ sở giết mổ động vật khác.

Công ty TNHH Minh Hiền là một trong 8 cơ sở giết mổ gia súc - gia cầm lớn nhất Hà Nội. Chỉ riêng lợn, trung bình mỗi ngày công ty giết mổ khoảng 1.000 con.

Tuyết Nhung/An ninh Thủ đô

