Công ty Nhật cho thuê đàn ông xăm trổ bất ngờ 'sập'

Một công ty ở Tokyo gây xôn xao với dịch vụ cho thuê đàn ông cơ bắp xăm trổ để giúp khách hàng xử lý rắc rối đời thường, nhưng bất ngờ tuyên bố dừng hoạt động chỉ sau vài ngày.

Những người đàn ông xăm trổ, vẻ ngoài dữ dằn sẽ giúp khách hàng giải quyết các vấn đề chỉ trong 30 phút. Ảnh minh họa: Alina Ruda/ABC News.

Một công ty tại Tokyo, Nhật Bản gây bão mạng xã hội khi cung cấp dịch vụ "cho thuê người đáng sợ". Đó là những người đàn ông xăm trổ, vẻ ngoài dữ dằn có nhiệm vụ giúp khách hàng giải quyết rắc rối trong đời sống.

Ngày 28/8, một tài khoản mạng xã hội có tên @yukitichqn chia sẻ hình ảnh về dịch vụ này. Bài đăng nhanh chóng nhận được hơn 300.000 lượt thích và 36.000 lượt chia sẻ, theo SCMP.

Theo giới thiệu, những "người đáng sợ" có thể giúp khách hàng đối phó hàng xóm ồn ào, ngăn chặn bắt nạt nơi công sở hay thậm chí đi cùng một người vợ khi đối mặt với nhân tình của chồng.

Trong nhiều trường hợp, sự xuất hiện của họ khiến đối phương phải thừa nhận sai lầm ngay lập tức.

Công ty khẳng định nhân viên của họ không phải xã hội đen và sẽ không làm bất cứ điều gì phạm pháp. Nếu được yêu cầu vi phạm pháp luật, họ sẽ lập tức từ chối công việc.

Những người đàn ông cơ bắp hứa rằng sẽ không làm bất cứ điều gì bất hợp pháp. Ảnh: SCMP.

Mức phí cho dịch vụ là 20.000 yen (khoảng 140 USD ) cho 30 phút, hoặc 50.000 yen (dao động 340 USD ) cho 3 giờ, chưa kể chi phí đi lại ngoài khu vực Tokyo. Doanh nghiệp cho biết đa số tình huống đều được giải quyết chỉ trong nửa giờ.

Trên mạng xã hội, nhiều người ủng hộ ý tưởng này. Một người bình luận: "Con người thường bắt nạt kẻ yếu và sợ kẻ mạnh. Dịch vụ này hữu ích vì giúp cân bằng lại điều đó".

Một người khác lại hài hước đặt câu hỏi: "Nếu cả hai bên đều thuê người đáng sợ thì sẽ ra sao?".

Không chỉ ở Nhật Bản, dịch vụ tương tự cũng từng gây xôn xao ở Trung Quốc, khi một số phụ nữ thuê vệ sĩ để đối phó chồng bạo lực, kẻ theo dõi hoặc bạn trai phản bội.

Tuy nhiên, ngày 31/8, công ty Nhật Bản bất ngờ thông báo ngừng cung cấp dịch vụ ngay sau khi trở nên nổi tiếng. Họ không đưa ra lý do, nhưng nhiều người suy đoán có thể doanh nghiệp chưa có giấy phép hoạt động hợp pháp.