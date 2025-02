Công xưởng vận hành hàng nghìn tài khoản Facebook ảo để lừa đảo

Các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an một số địa phương và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mộc Bài phối hợp với lực lượng Cảnh sát các quốc gia Philippines, Campuchia đã triệt phá thành công một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, bắt giữ 56 đối tượng.

Đường dây lừa đảo có sự tham gia của nhiều công dân Việt Nam sang Philippines làm việc cho tổ chức lừa đảo do người Trung Quốc đứng đầu, với trụ sở tại thủ đô Manila, Philippines. Các đối tượng trong tổ chức được giao nhiệm vụ cụ thể, từ việc lập tài khoản Facebook, phát triển hình ảnh lừa đảo, cho đến việc điều phối hoạt động nạp và rút tiền.

Trong số những kẻ cầm đầu, Nguyễn Thế Anh (SN 1996, trú tại Yên Bái) là một tên quan trọng. Đối tượng này đã tham gia vào tổ chức lừa đảo tại Philippines từ tháng 4/2023, đảm nhận vai trò quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của hơn 80 công dân Việt Nam dưới sự chỉ đạo của các đối tượng Trung Quốc.

Một mắt xích quan trọng khác trong đường dây là Nguyễn Văn Đồng (SN 2000, trú tại Bắc Giang), chuyên trách bộ phận kỹ thuật viên "nuôi Facebook" phục vụ cho hoạt động lừa đảo. Đồng chịu trách nhiệm tiếp nhận các tài khoản Facebook mua lại, chiếm quyền đăng nhập và chuyển đổi thành tài khoản lừa đảo.

Cơ quan điều tra cho biết bộ phận kỹ thuật của đường dây lừa đảo nêu trên hoạt động như một "công xưởng ngầm", chuyên tạo lập, duy trì và vận hành hàng loạt tài khoản Facebook giả mạo để tiếp cận và lừa đảo nạn nhân.

Điển hình như, Nguyễn Văn Đồng (SN 2000, trú tại thôn Nhân Lý, xã Trường Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) là kỹ thuật viên chủ chốt của bộ phận này. Đồng được tổ chức tội phạm người Trung Quốc tuyển dụng từ tháng 7/2023 và chịu trách nhiệm vận hành hệ thống tài khoản Facebook ảo - một công cụ quan trọng giúp các đối tượng lừa đảo tiếp cận nạn nhân.

Những tài khoản Facebook có lịch sử hoạt động lâu dài và độ tin cậy cao được giới chủ người Trung Quốc thu mua từ các diễn đàn "chợ đen" hoặc chiếm đoạt thông qua các chiến dịch đánh cắp thông tin, chiếm quyền kiểm soát sẽ được giao cho Nguyễn Văn Đồng và các thành viên của "công xưởng" thay đổi thông tin cá nhân, ảnh đại diện và các bài đăng để biến tài khoản thành vỏ bọc của “doanh nhân thành đạt” hoặc các nhân vật có ảnh hưởng, nhằm tạo lòng tin với nạn nhân.

Để tránh bị Facebook phát hiện và khóa tài khoản, Đồng sử dụng phần mềm giả lập, đổi địa chỉ IP và tạo các hoạt động tương tác giả lập như kết bạn, bình luận, đăng bài viết... nhằm giữ cho tài khoản luôn hoạt động.

Khi một tài khoản bị Facebook quét và vô hiệu hóa, Nguyễn Văn Đồng lập tức dùng thủ thuật kỹ thuật để khôi phục hoặc tạo tài khoản mới có giao diện và thông tin tương tự, nhằm tiếp tục lừa nạn nhân rằng họ vẫn đang trò chuyện với cùng một người.

Bộ phận kỹ thuật do Nguyễn Văn Đồng và đồng bọn điều hành đóng vai trò quan trọng trong toàn bộ hệ thống. Nhờ đó, đường dây lừa đảo có thể tiếp cận nạn nhân mới và duy trì hoạt động trong thời gian dài mà không bị phát hiện. Hàng nghìn tài khoản Facebook ảo được vận hành một cách bài bản và chuyên nghiệp, hỗ trợ đắc lực cho các nhóm nhân viên lừa đảo thực hiện các kịch bản tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

