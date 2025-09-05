Covid-19 trỗi dậy ở nhiều bang của Mỹ

Cùng với số ca mắc và nhập viện tăng lên, nhiều chuyên gia lo ngại kỳ nghỉ lễ và mùa tựu trường có thể khiến dịch lan rộng hơn.

Nồng độ virus trong nước tăng kéo theo số ca tăng. Ảnh: Reuters.

California và một số bang khác ở Mỹ đang trải qua một làn sóng Covid-19 mới, khi số ca mắc và nhập viện đồng loạt tăng. Trước tình hình này, nhiều chuyên gia y tế kêu gọi người dân thận trọng hơn, trong đó có việc cân nhắc đeo khẩu trang ở những không gian công cộng cho đến khi dịch lắng xuống, Los Angeles Times đưa tin.

Nồng độ virus corona trong nước thải tăng cao

Theo báo cáo ngày 30/8 của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), tình hình Covid-19 trên toàn nước Mỹ nhìn chung vẫn ở mức thấp. Tuy nhiên, nhiều bang đang chứng kiến xu hướng gia tăng ca mắc. Hiện có 16 bang bùng dịch rõ rệt, thêm 14 bang khác cùng Washington D.C. được đánh giá có nguy cơ tăng trở lại.

Trong tuần qua, tỷ lệ xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 đã tăng từ 10,2% lên 11,2%. Khu vực Nam Trung Bộ đứng đầu cả nước với 17,9%; miền Tây dao động 11,3-14,3%; còn miền Đông Nam đạt 11,6%.

Đáng chú ý, dữ liệu nước thải cũng cho thấy virus đang lan rộng từ Los Angeles, San Francisco đến Sacramento, khiến các bang này nằm trong nhóm có nồng độ virus cao nhất cả nước.

Tại California, tình hình đáng ngại hơn cả. Trong tuần kết thúc ngày 23/8, tỷ lệ dương tính tại California đạt 12,07%, gần gấp đôi so với cuối tháng 7. Tại Quận Cam, tỷ lệ này nhảy vọt từ 9,4% lên 18,1%; ở Los Angeles từ 8,1% lên 13,4%; và San Francisco từ 7,1% lên 8,7%.

Số ca Covid-19 tại San Francisco có dấu hiệu tăng. Ảnh: San Francisco Chronicle.

Không chỉ xét nghiệm dương tính, các ca đến phòng cấp cứu vì triệu chứng giống Covid-19 cũng tăng lên. Tại Los Angeles, 2,8% số ca cấp cứu có biểu hiện sốt kèm ho hoặc đau họng, so với mức 2,2% của bốn tuần trước. Ở Quận Cam, tỷ lệ này tăng từ 1,5% lên 2,6%.

“Các ca dương tính đang tăng rõ rệt”, bác sĩ Aimee Sisson, Giám đốc Y tế hạt Yolo, cho biết.

Bác sĩ Elizabeth Hudson, Trưởng khoa Truyền nhiễm tại Kaiser Permanente Nam California, chia sẻ rằng dịp Lễ Lao động vừa qua, bà nhận được rất nhiều thông tin về ca mắc mới. “Số bệnh nhân ngoại trú tăng đáng kể. Dù số ca nhập viện ở mức tương đối, dữ liệu nước thải ở Los Angeles chưa cho thấy đã chạm đỉnh”, bà nói.

Thống kê gần đây cho thấy tình hình nhập viện tại California đang nhích lên. Trong tuần kết thúc ngày 23/8, số ca nhập viện trên 100.000 dân tăng gần gấp đôi so với bốn tuần trước và đã vượt đỉnh của mùa đông vừa rồi.

Các chuyên gia cảnh báo rằng kỳ nghỉ lễ, mùa du lịch hè và việc học sinh quay lại trường có thể làm dịch lan nhanh hơn. “Chúng ta sẽ phải chờ thêm 1-2 tuần nữa để thấy rõ xu hướng”, bác sĩ Hudson nhận định.

Ngoài California, nhiều bang khác cũng được cảnh báo rủi ro. CDC nhấn mạnh: “Khi nồng độ virus trong nước thải tăng, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng cũng cao hơn”.

Nhiều chính sách mới

Trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp, chính sách tiêm chủng tại Mỹ lại có thay đổi lớn. Cuối tháng 8, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) tuyên bố rút lại giấy phép sử dụng khẩn cấp cho các loại vaccine Covid-19. Đồng thời, FDA phê duyệt phiên bản cập nhật, nhưng chỉ dành cho một số nhóm nhất định.

Cụ thể, vaccine nay chỉ được khuyến nghị cho người từ 65 tuổi trở lên, hoặc người dưới 65 tuổi có ít nhất một bệnh nền làm tăng nguy cơ diễn tiến nặng. Đây là bước ngoặt lớn so với hướng dẫn trước đây vốn cho phép mọi công dân từ 6 tháng tuổi đều có thể tiêm.

Moderna được phê duyệt cho người từ 6 tháng tuổi, Pfizer cho trẻ từ 5 tuổi và Novavax cho từ 12 tuổi, nhưng theo quy định mới, người dưới 65 tuổi chỉ được tiêm nếu thuộc nhóm nguy cơ cao.

Nhiều thay đổi trong chính sách tiêm vaccine Covid-19 ở Mỹ. Ảnh: Reuters.

Giới chuyên gia bày tỏ lo ngại việc thu hẹp đối tượng tiêm chủng có thể làm giảm khả năng bao phủ vaccine, nhất là trong bối cảnh biến thể XFG, còn gọi là “Stratus”, đang lây lan nhanh.

CDC vì thế tiếp tục khuyến cáo người dân chủ động đeo khẩu trang ở nơi đông người. Nhóm được xem là nguy cơ cao, gồm người từ 65 tuổi trở lên, người có bệnh nền, suy giảm miễn dịch, được các chuyên gia khuyến nghị nên duy trì thói quen đeo khẩu trang.

Người dân được khuyên nên đi xét nghiệm ngay khi xuất hiện triệu chứng nghi ngờ, đồng thời nhóm nguy cơ cao cần được ưu tiên tiếp cận thuốc kháng virus.

Trước những thay đổi liên bang liên tục, một số bang ở Bờ Tây còn lập liên minh y tế riêng để đưa ra hướng dẫn song song, nhằm tránh tình trạng người dân rơi vào lúng túng.

Theo thỏa thuận có tên “Liên minh Y tế Bờ Tây”, các bang này cho biết sẽ cùng nhau ban hành khuyến nghị về đối tượng cần tiêm vaccine, dựa trên hướng dẫn của các hiệp hội y khoa quốc gia. song cũng gây tranh cãi khi một số quan chức lo ngại nó có thể làm chính sách y tế công cộng trở nên rời rạc, theo Reuters.