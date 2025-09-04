CQĐT nêu nguyên nhân sai phạm về đất đai liên quan sân bay Nha Trang

CQĐT Bộ Quốc phòng ra kết luận, đồng thời đề nghị truy tố 9 bị can trong vụ án "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại tỉnh Khánh Hòa, Tập đoàn Phúc Sơn.

Theo đó, các bị can Nguyễn Văn Hậu (cựu Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn); Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty CP Đầu tư Nam Á); Nguyễn Thị Hằng (Phó tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn) cùng bị đề nghị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trong số những bị can còn lại, có 2 người từng là Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Kết luận điều tra nêu rõ, sai phạm đất đai xảy ra khi Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và UBND tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị Bộ Quốc phòng bàn giao trước và tiếp nhận gần 63 ha đất tại Sân bay Nha Trang (cũ) khi chưa có quyết định thu hồi đất, quyết định giao đất.

Nguyễn Văn Hậu - Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng xác định, Dự án Khu trung tâm thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang (viết tắt là Dự án) chưa được phép huy động vốn; các sản phẩm tại Dự án chưa được phép chuyển nhượng. Tuy nhiên, Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) ký các hợp đồng chuyển nhượng đất, chiếm đoạt số tiền hơn 7.032 tỷ đồng .

Kết quả điều tra vụ án xác định, để xảy ra các vi phạm nêu trên do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân xuất phát từ những hạn chế, bất cập của hệ thống pháp luật trong công tác quản lý đất đai và quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản.

Theo quy định, đối với các tài sản công là tài sản gắn liền trên đất và quyền sử dụng đất, việc quản lý, sử dụng các tài sản này ngoài việc phải thực hiện theo các quy định của pháp luật về đất đai do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, còn phải chịu điều chỉnh bởi các quy định pháp luật về quản lý tài sản công do Bộ Tài chính chủ trì.

Thế nhưng, quy định của 2 luật này chưa đồng bộ, vẫn còn nhiều chồng chéo, bất cập, vướng mắc gây khó khăn trong việc xác định thẩm quyền, trình tự thủ tục trong việc giao đất, thu hồi đất và chuyển giao về địa phương để xử lý.

Sân bay Nha Trang (cũ).

Quy trình xử lý tài sản còn rườm rà, phức tạp, phải thực hiện qua nhiều khâu, nhiều thủ tục. Đặc biệt, trong quân đội, một số cơ sở nhà đất lại là công trình chiến đấu thuộc danh mục tài sản đặc biệt, nên việc quản lý, xử lý phải đảm bảo yêu cầu về bí mật quân sự.

Từ những vướng mắc nêu trên dẫn đến ách tắc, chậm trễ trong công tác xử lý tài sản công là các cơ sở nhà đất. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến lãng phí nguồn tài nguyên, mất cơ hội phát triển hạ tầng, kinh tế xã hội.

Kết luận điều tra cũng nêu rõ, trong thời gian dài, công tác quản lý thị trường kinh doanh bất động sản của các cơ quan quản lý Nhà nước tại tỉnh Khánh Hòa còn buông lỏng, chưa phát huy được vai trò, trách nhiệm. Vẫn còn tình trạng để doanh nghiệp đưa bất động sản vào kinh doanh khi chưa đủ điều kiện, chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Tình trạng giao dịch chuyển nhượng đặt cọc, giữ chỗ tràn lan nhưng không được kiểm soát, không được đăng ký. Tiếp đến là chế tài xử lý đối với hành vi vi phạm còn chưa đủ sức răn đe và chưa có quy định, chế tài cụ thể để quản lý hoạt động môi giới bất động sản, nhất là tình trạng cá nhân hành nghề môi giới tự do còn hoạt động tràn lan, thiếu kiểm soát.

Cơ quan điều tra cũng cho rằng, nguyên nhân dẫn đến sai phạm một phần do lỗi của các cơ quan quản lý Nhà nước. Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, các khách hàng, bị can Nguyễn Văn Hậu và Tập đoàn Phúc Sơn có nguyện vọng được tự thỏa thuận và mong muốn Dự án được tiếp tục thực hiện để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Do vậy, đế đảm bảo lợi ích của Nhà nước, lợi ích hợp pháp của người dân đã tham gia đầu tư vào Dự án và quyền lợi của chủ đầu tư, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát, tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục pháp lý để Dự án dược tiếp tục triển khai.