CSGT Hà Nội mở đường 8 km, đưa người phụ nữ gặp nạn vào viện kịp thời

Sáng 12/9, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh CSGT bế người phụ nữ bị co giật ở hành lang bệnh viện tại Hà Nội lan truyền rộng rãi, thu hút sự quan tâm và nhận được khen ngợi từ dư luận.

Theo đó, khoảng 16h30 ngày 11/9, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6 - Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội gồm Đại úy Lê Đăng Hòa và Thượng úy Nguyễn Đức Tâm làm nhiệm vụ tại ngã tư Phạm Hùng - Trần Duy Hưng, Hà Nội, thì một tài xế taxi chạy tới nhờ giúp đỡ.

Tài xế taxi cho biết trên xe chở một phụ nữ vừa tiêm thuốc ở Bệnh viện K cơ sở Tân Triều và có dấu hiệu sốc phản vệ lên cơn co giật.

CSGT sử dụng xe chuyên dụng, hỗ trợ mở đường đưa xe taxi chở người gặp nạn quay lại viện K cấp cứu.

Tổ công tác lập tức báo cáo Ban Chỉ huy và sử dụng xe chuyên dụng hỗ trợ dẫn đường cho xe taxi đưa bệnh nhân quay trở lại bệnh viện K.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, người phụ nữ đã được đưa trở lại bệnh viện và được đưa ngay vào phòng cấp cứu. Chồng người phụ nữ cho biết vợ anh tên Vũ Thị T, quê ở Yên Bái xuống Hà Nội điều trị, thay mặt gia đình anh gửi lời cảm ơn đến tổ CSGT và tài xế taxi đã nhiệt tình hỗ trợ.

Hình ảnh chiến sĩ CSGT bế người phụ nữ tại hành lang bệnh viện lan truyền mạnh mẽ, nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng.

Hành động tận tình, trách nhiệm của lực lượng CSGT không chỉ bảo đảm an toàn cho người dân mà còn để lại hình ảnh đẹp, giàu tính nhân văn về người chiến sĩ Công an Thủ đô.