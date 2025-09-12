CSGT mở đường, đưa nữ giáo viên bị co giật vào Bệnh viện K cấp cứu

Nhận tin người phụ nữ bị sốc phản vệ trên đường, hai cán bộ CSGT nhanh chóng dùng xe đặc chủng mở đường, đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu kịp thời.

CSGT mở đường, đưa nữ giáo viên đi cấp cứu Chiều 11/9, Thượng úy Lê Đăng Hòa và Thượng úy Nguyễn Đức Tâm - cán bộ CSGT TP Hà Nội - kịp thời hỗ trợ người phụ nữ co giật, sốc phản vệ trên đường.

Hơn 16h ngày 11/9, một tài xế taxi chở người phụ nữ từ Bệnh viện K ra bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) phát hiện khách hàng có biểu hiện co giật, sốc phản vệ. Người lái xe nhanh chóng dừng lại, hô hoán nhờ giúp đỡ.

Lúc này, tổ công tác gồm Thượng úy Lê Đăng Hòa (tổ trưởng) và Thượng úy Nguyễn Đức Tâm - cán bộ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội - làm nhiệm vụ chỉ huy giao thông giờ cao điểm tại nút giao Phạm Hùng - Trần Duy Hưng.

Ngay lập tức, hai cán bộ CSGT đã sử dụng xe đặc chủng, mở đường đưa bệnh nhân quay trở lại Bệnh viện K với quãng đường gần 10 km. Đến viện, Thượng úy Hòa đã trực tiếp bế bệnh nhân vào khoa cấp cứu. Nhờ hỗ trợ kịp thời, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Thượng úy Hòa và Thượng úy Tâm mở đường để xe taxi chở nữ bệnh nhân trở lại bệnh viện. Ảnh cắt từ clip.

Người phụ nữ được giúp đỡ là chị V.T.T., giáo viên trường tiểu học Nguyễn Thái Học (tỉnh Yên Bái cũ, nay là Lào Cai), đang đi điều trị tại Bệnh viện K. Trên đường bắt xe từ bệnh viện ra bến xe Mỹ Đình để về quê, đến ngã tư Phạm Hùng - Trần Duy Hưng, chị bị sốc phản vệ.

Sau khi video và hình ảnh các chiến sĩ cảnh sát giao thông hỗ trợ bệnh nhân được chia sẻ, hàng nghìn người đã để lại bình luận khen ngợi, cảm động trước tinh thần hết lòng giúp đỡ nhân dân của Thượng úy Hòa và Thượng úy Tâm.

"Sốc phản vệ nếu không được xử lý trong thời gian vàng sẽ rất nguy hiểm, có thể dẫn đến ngưng tim và ngưng thở. May mắn, chị đã được các chiến sĩ giúp đưa vào viện kịp thời", "Thật may mắn, cảm ơn các anh", "Cảm ơn bác tài và các chú cảnh sát giao thông, thật là một hình ảnh quá đẹp, đáng trân trọng và vui mừng" - dân mạng để lại bình luận.