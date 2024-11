CSGT ở Vĩnh Phúc quyết liệt xử lý vi phạm về tải trọng

Lực lượng CSGT trật tự Công an huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) cắm chốt tại điểm nóng về xe vi phạm, kết hợp với tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý xe quá khổ, quá tải trên địa bàn.

Nhận được phản ánh của người dân thường xuyên lưu thông qua đoạn thôn Hạ Ích, xã Đông Ích, Lập Thạch, Vĩnh Phúc, cứ vào buổi tối có hàng chục chiếc xe đầu kéo chở đất từ khắp nơi, làm đường xá nơi đây hư hỏng nặng, ngày nắng thì bụi mù mịt, ngày mưa lầy lội, ô nhiễm môi trường và nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao.

Nắm bắt được tình hình xe vi phạm về tải trọng lãnh đạo Phòng CSGT, Công an huyện Lập Thạch ngay lập tức điều động Đội CSGT trật tự do thiếu tá Hoàng Văn Huỳnh, phó Đội trưởng đội CSGT trật tự Công an huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc), lập chốt xử lý dứt điểm vi phạm.

Thiếu tá Hoàng Văn Huỳnh, phó Đội trưởng đội CSGT trật tự Công an huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc), thông tin qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý phương tiện hoạt động trên địa bàn, từ đầu năm 2024 đến nay, Đội đã tổ chức 1.233 ca tuần tra phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính 2.603 thu nộp kho bạc Nhà nước hơn 4,6 tỷ đồng .

Lực lượng chức năng làm việc với tài xế.

Tối 13/11, trên tuyến Tỉnh lộ 306B, thôn Hạ Ích, xã Đông Ích, Lập Thạch, tổ công tác gồm 5 CSGT do Thiếu tá Hoàng Văn Huỳnh trực tiếp chỉ huy, cắm chốt xử lý xe vi phạm tải trọng ra vào Công ty cổ phần Công nghiệp HERA, nơi mà điểm nóng về vi phạm tải trong những ngày gần đây.

Khi tổ công tác dải cân kiểm tra tải trọng gần Tỉnh lộ 36B, địa bàn xã Đông Ích, thấy bóng dáng lực lượng CSGT, nhiều tài xế xe tải dừng lại tránh chốt kiểm tra. Tuy nhiên, do là con đường duy nhất ra, vào nhiều, tài xế vội giao hàng vẫn cho xe lưu thông thì bị lực lượng dừng xe kiểm tra tải trọng.

Điển hình, trường hợp xe đầu kéo BKS 89F-002.xx, 21H-014.xx. Kết quả kiểm tra tải trọng cho thấy 2 xe này vi phạm chở quá tải 10-30%.

Thiếu tá Hoàng Văn Huỳnh thông tin những vi phạm của xe vi phạm đều được lập biên bản xử lý, đồng thời trong quá trình xử lý, CSGT tiếp tục yêu cầu lái xe, đơn vị vận tải ký cam kết đảm bảo trật tự ATGT.

Thiếu tá Hoàng Văn Huỳnh, phó Đội trưởng đội CSGT trật tự Công an huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc), thông tin thêm, trên địa bàn, cơ bản các lái xe chấp hành tốt các quy định của pháp luật, không cới nới thành thùng, không chở quá tải. Có được kết quả này, đơn vị chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ rà soát các phương tiện của các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân, trong đó yêu cầu cam kết thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Thời gian tới, lực lượng CSGT Công an huyện Lập Thạch tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm đối với các phương tiện hoạt động chở quá khổ, quá tải với tinh thần xử lý nghiêm không có vùng cấm, không có ngoại lệ góp phần đảm bảo trật tự ATGT trong những tháng cuối năm 2024.