Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

CSGT TP Huế phát hiện xe tải chở gần 30 tấn đường không rõ nguồn gốc

  • Thứ tư, 20/8/2025 12:45 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT Công an TP Huế phát hiện xe tải chở gần 30 tấn đường không rõ nguồn gốc, trị giá 600 triệu đồng.

Phòng CSGT Công an TP Huế cho biết qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng thuộc đơn vị phát hiện phương tiện vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Theo đó, lúc 15h ngày 17/8, tại Km32 đường cao tốc La Sơn - Túy Loan, Tổ tuần tra kiểm soát Trạm CSGT Phú Lộc (thuộc phòng CSGT Công an TP Huế) phát hiện xe tải BKS 49H-02041 có biểu hiện nghi vấn, nên yêu cầu dừng xe.

Qua kiểm tra, tổ tuần tra phát hiện trong thùng xe chứa 600 bao tải đường kính trắng, trọng lượng gần 30 tấn, tổng trị giá khoảng 600 triệu đồng.

Pham Tan Tam, Hoai Nhon Dong, Cua khau Lao, Km32, Tram CSGT Phu Loc anh 1

Làm việc với cán bộ CSGT, tài xế Phạm Tấn Tâm không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của gần 30 tấn đường trên xe tải.

Thời điểm trên, tài xế Phạm Tấn Tâm (SN 1993, ngụ phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa.

Tổ công tác của Trạm CSGT Phú Lộc lập biên bản vụ việc, bàn giao tang vật và phương tiện cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế tiếp tục đấu tranh làm rõ, xử lý theo đúng thẩm quyền.

Cách đây hơn 10 ngày, lực lượng thuộc Phòng CSGT Công an TP Huế trong quá trình kiểm tra phương tiện cũng phát hiện xe khách chở số lượng lớn sụn chân gà không rõ nguồn gốc, bốc mùi.

Cụ thể, trưa 8/8, tại Km800+500 quốc lộ 1A đoạn qua phường Phong Thái (TP Huế), lực lượng CSGT phát hiện xe khách mang biển số của nước Lào chạy hướng Bắc - Nam có dấu hiệu nghi vấn, nên ra hiệu lệnh dừng kiểm tra. Bên trong khoang chứa hàng, lực lượng chức năng phát hiện 19 thùng xốp được bọc nylon, bên trong chứa sụn chân gà đã bốc mùi hôi, tổng trọng lượng khoảng 1 tấn.

Tài xế Nguyễn Văn Khoa (36 tuổi, trú phường Hòa Vang, TP Đà Nẵng) khai chở số hàng này từ cửa khẩu Lào về Đà Nẵng để tiêu thụ.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.

https://vtcnews.vn/csgt-tp-hue-phat-hien-xe-tai-cho-gan-30-tan-duong-khong-ro-nguon-goc-ar960699.html

Nguyễn Vương/VTC News

Phạm Tấn Tâm Hoài Nhơn Đông Cửa khẩu Lào Km32 Trạm CSGT Phú Lộc Thừa Thiên Huế Phạm Tấn Tâm Hoài Nhơn Đông Cửa khẩu Lào Km32 Trạm CSGT Phú Lộc

  • Thừa Thiên - Huế

    Thừa Thiên - Huế
    • Diện tích: 5.033,2 km²
    • Dân số: 1.143.572
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 2 thị xã, 6 huyện
    • Vùng: Bắc Trung Bộ
    • Mã điện thoại: 234
    • Biển số xe: 75

Đọc tiếp

2 'bao thu' hau toa vi su con do hinh anh

2 'báo thủ' hầu tòa vì sự côn đồ

5 giờ trước 09:18 20/8/2025 Pháp luật Pháp luật

0

VKSND Hà Nội hoàn tất cáo trạng truy tố Đỗ Anh Đạt (SN 2002), Phạm Văn Dũng (SN 2002) cùng trú tại phường Phú Lương, quận Hà Đông (cũ) ra cơ quan xét xử cùng cấp về tội "Giết người", "Cố ý gây thương tích".

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý