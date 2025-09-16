CSGT xử lý tài xế xe máy bốc đầu trên đường

Đội CSGT đường bộ số 2 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an xã Định Quán đã mời P.X.T.Đ. (SN 2006) đến làm việc liên quan clip điều khiển xe máy "bốc đầu" được đăng tải trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 13/9, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Facebook "N.V.H" và "G.H" chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh một thanh niên điều khiển môtô BKS 60H6-255.xx chạy bằng một bánh trên đường Cách mạng Tháng Tám, khu vực trước sân vận động xã Định Quán. Quá trình điều khiển, người này không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu, chưa có giấy phép lái xe.

Đối tượng điều khiển xe máy bốc đầu. Ảnh: Cắt từ clip.

Qua xác minh, cơ quan Công an mời người này đến làm việc. Tại cơ quan Công an, Đ. thừa nhận hành vi vi phạm và cho biết toàn bộ clip do G.H. quay, sau đó gửi cho N.V.H. (SN 2003, ngụ xã Định Quán, chủ xe) để đăng tải trên Facebook cá nhân.

Đội CSGT đường bộ số 2 lập biên bản đối với P.X.T.Đ.

Đội CSGT đường bộ số 2 đã lập biên bản xử lý các lỗi vi phạm gồm: Không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu, điều khiển xe chạy bằng một bánh, không có giấy phép lái xe và giấy đăng ký xe.